نابولي يصعق فيرونا بخماسية بالدوري الإيطالي
استهل نابولي مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتحقيق فوز كبير على هيلاس فيرونا 5 – 2 يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.
وتقدم كيفن لاساجنا لفيرونا في الدقيقة 29،قبل أن يدرك خفيتشا كفاراتشيليا التعادل لنابولي في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنابولي.
وفي الدقيقة 48 نجح فيرونا في التعادل عن طريق توماس هنري، قبل أن يعود نابولي للتقدم مجددا بهدف سجله بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 65 سجل ستانيسيلاف لوبتكا الهدف الرابع لنابولي، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو خماسية فريقه في الدقيقة 79.
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