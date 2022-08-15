تشكيل الزمالك والاسماعيلي في دور ال 16 لكأس مصر والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة تشكيل الزمالك والاسماعيلي في دور ال 16 لكأس مصر، يلتقي بعد قليل وفي الثامنة من مساء اليوم الأثنين الموافق 15 أغسطس 2022، نادي الزمالك ضد النادي الإسماعيلي في إطار دور ال 16 من بطولة كأس مصر، حيث أعلن كلاً من المدير الفني لنادي الزمالك والمدير الفني للنادي الإسماعيلي التشكيل الذي سيخوض به تلك المباراة الهامة بين الفريقين، حيث أن الفريق الفائز سوف يصعد إلى دور الثمانية بين الفريق الخاسر سوف يغادر المسابقة.

تشكيل الزمالك في دور ال16 لكأس مصر:-

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سوف يتكون منه الفريق الأبيض لخوض تلك المباراة الهامة ضد فريق الإسماعيلي، حيث جاء تشكيل الزمالك كما يلي:-

محمد عواد في حراسة المرمى.

عبد الله جمعة، محمد عبد الفني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي في خط الدفاع.

محمد أشرف، حازم إمام، يوسف إبراهيم “أوباما”، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو في خط الوسط.

سيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

وبدلاء نادي الزمالك كلاً من:- شيكابالا، محمد نديم، محمود علاء، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، سيد عبد الله “نيمار”، إسلام جابر، يوسف أسامه نبيه، عمر السعيد.

تشكيل الإسماعيلي في مباراة اليوم ضد الزمالك في بطولة كأس مصر:-

أعلن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، التشكيل الذي سوف يخوض به مباراته مع نادي الزمالك حيث جاء التشكيل كما يلي:-

محمد فوزي في حراسة المرمى.

محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي في خط الدفاع.

محمود عبد العاطي “دونجا”، محمد عادل في خط الوسط.

عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفي في خط الوسط.

محمد الشامي في خط الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاسماعيلي في بطولة كأس مصر:-

تقوم قناة أون تايم سبورت اللقاء الهام بين فريق نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي في دور ال 16 من بطولة كأس مصر، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي سيقام قبل انطلاق المباراة والذي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم في مصر.

يذكر أن فريق نادي الزمالك قد حقق طفرة كبيرة في مبارياته السابقة، حيث لم يتعرض لهزيمة قط خلال مبارياته الأخيرة، وحقق في كل مبارياته الفوز بأكثر من هدف، وقد حسم فريق نادي الزمالك لقب الدوري لهذا العام وذلك للعام الثاني على التوالي.