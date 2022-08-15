نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر المصري السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة كأس السوبر المصري السعودي هي فكرة تبناها الأمير الراحل فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام لرعاية الشباب، و سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري وذلك عام 1998. و في إطار التعاقدات بين الاتحاد المصري و السعودي لكرة القدم فقد أقيمت أول نسخه لبطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2001.
نبذه عن كأس السُوبر المصري السُعُودي:
تنظيم البطولة:
حيث إن تنظيم البطولة يأتي على شكل مبارتيين تقام احدهما في المملكة السُّعُودية و الأخري تقام بمصر. يكون في المواجهة بطلى الكأس على كأس (الملك فهد) في المملكة السُّعُودية، وبطلى الدوري الممتاز في البلدين على (كأس الرئيس محمد حسني مبارك).
الكأس و الجوائز:
حيث انه يصنع الكأس خصيصاً في إيطاليا، و كذلك تبلغ جوائز كأس السوبر المصري السعودي إلى مليون ريال سعودي و يحصل الفائز بالبطولة على حوالى 750 ألف ريال منها.
بطولات الكأس المصري السعودي:
هناك ثلاث نسخ للبطولة أقيمت أعوام 2001،2003،2018
البطولة الأولي 2001: كأس الملك فهد وهي المباراة الأولى أقيمت بين نادي الهلال بطل (كأس ولي العهد) و نادي الإسماعيلي بطل (كأس مصر) و كانت النتيجة فوز الهلال بهدفين مقابل هدف.
كأس الرئيس حسني مبارك وهي المباراة الثانية أقيمت بين نادي اتحاد جده بطل (الدوري السعودي)، و النادي الأهلي بطل (الدوري المصري)، و كانت النتيجة فوز نادي اتحاد جَدَّة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
البطولة الثانية 2003: في هذه البطولة نادي الاتحاد هو بطل الدوري السعودي، و أيضا هو بطل كأس ولى العهد و بذلك فهو مشارك في مباريات القاهرة و جده، أما بالنسبة للفرق المصرية اعتذر النادي الأهلي بطل كأس مصر عن البطولة و شارك وصيف الكأس و هو النادي الإسماعيلي بدلا عنه، و كان الفائز بالدوري المصري هو نادى الزمالك.
كأس الملك فهد وهي المباراة الأولي بين الاتحاد و الإسماعيلي و انتهت بفوز نادي الاتحاد بهدف وحيد.
كأس الرئيس حسنى مبارك و هي المباراة الثانية أقيمت بين نادى الاتحاد السعودي، و الزمالك المصري الذي انتهي بفوز الزمالك في ركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف.
البطولة الثالثة 2018: أما في هذه البطولة لم تلعب سوي مباراة واحده فقط و التي كانت تجمع نادي الهلال السعودي بطل كأس خادم الحرميين، و نادي الزمالك المصري بطل كأس مصر، ولعبت المباراة تحت مسمي كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي في استاد جامعة الملك سعود، و انتهت بفوز الزمالك المصري بهدفين مقابل هدف.
و تم تأجيل المباراة الثانية و لم تلعب و التي كانت ستقام بين النادي الأهلي و نادي الاتحاد السعودي.
ويمكنكم التعرف على موعد مباراة كأس السوبر المصري السعودي 2022
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