نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشرةً.. مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في كأس مصر عبر قنوات أون تايم سبورت HD1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في دور أل 16 من بطولة كأس مصر، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها اليوم الإثنين 2022/08/15 عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل محبي وعشاق مشاهدة كرة القدم المصرية بصفة عامة وجماهير الفارس الأبيض بصفة خاصة، اللقاء المرتقب مقرر أن يحتضنه ملعب أستاد القاهرة الدولي، وينقل على الهواء مباشراته عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الفضائية، والفائز من مباراة اليوم سوف يلتقي مع المصري البورسعيدي في الدور أل 8 للمسابقة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء المرتقب الليلة. مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم 18.00 : السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

19.00 : السابعة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : الثامنة بتوقيت كلاً من مصر، ليبيا، السودان.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين.

22.00 : العاشرة بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الكأس أستعدادات الزمالك للمباراة اليوم أختتم أمس نادي الزمالك استعداداته للمباراة بتدريب ختامي على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر النادي، وحذر المدير الفني لنادي الزمالك اللاعبين من مباريات الكأس التي لا تقبل القسمة على أثنين وأعلن قائمة المباراة التي جاءت كما يلي. حراسة المرمى : محمد عواد / محمد نديم.

خط الدفاع : محمود علاء/ محمد عبد الغني/ حسام عبد المجيد/ أحمد فتوح/ عبد الله جمعة/ محمد عبد الشافي/ المثلوثي/ حازم إمام.

خط الوسط : إمام عاشور/ محمد أشرف روقا/ إسلام جابر/ أوباما/ شيكابالا/ أحمد سيد زيزو/ نيمار.

خط الهجوم : سيف الجزيري/ عمر السعيد/ يوسف أسامة نبيه. القنوات الناقلة مباراة الزمالك والإسماعيلي تنقل المباراة فقط وحصرياً عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الأولى ولم تحدد القناة اسم معلق اللقاء حتى اللحظة وسنوافيكم بالمعلقين فور إعلان القناة. قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك حراسة المرمى : محمد فوزي/ عمر رضوان/ أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : عمرو الحلواني/ الدسوقي/ باهر المحمدي/ البدري/ محمد نصر/ عصام صبحي.

خط الوسط : الوحش/ محمد بيومي/ محمد مخلوف/ محمد عادل/ محمود عبد العاطي/ أحمد مدبولي/ عبد الرحمن مجدي/ أجمد مصطفى/ محمد عبد السميع/ جان موريل/ حسن ياسين.

خط الهجوم : خالد النبريص/ محمد الشامي. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم المباراة الزمالك * الإسماعيلي البطولة كأس مصر الموعد والتوقيت الإثنين 18 أغسطس الساعة 21.00 بتوقيت مكة الملعب أستاد القاهرة القنوات الناقلة ON TIME SPORTS HD 1

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