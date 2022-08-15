نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الملكي.. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني لحظة بلحظة اليوم الأحد Almería & RealMadrid في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط من أنصار النادي الملكي الأسباني لمتابعة مباراة ريال مدريد وألميريا في الجولة الأولى من منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم، والتي تجمع بين ريال مدريد الفائز بلقب بطل الدوري الإسباني المتوج بلقب الدوري ومنافسه المتأهل حديثًا للدرجة الأولى والمملوك لرجل الأعمال تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ما جعلنا ننشر تشكيل ريال مدريد ضد ألميريا اليوم الرسمي بعد إعلانها من قبل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي ونتيجة مباراة ريال مدريد وألميريا لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وألميرية

ونقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وألميريا لحظة بلحظة اليوم الأحد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”.

أعلن حكم المباراة انطلاقها في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدقيقة السابعة من عمر اللقاء نجح لاعب نادي ألمريه البلجيكي لارجي رامازاني في تسجيل الهدف الأول في شباك الملكي الذي تلقى تمريرة رائعة إينيجو إيجواريس، مستغلًا عدم تطبيق روديجير لمصيدة التسلل، لينفرد بمرمى كورتوا ويسكن الكرة شباكه ببراعة، على الرغم من استخواذ الريال على الكرة حتى الآن.

وفي الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول لمباراة ألميرية وريال مدريد أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لكلا من إدواردو كامافينجا لاعب الوسط للفريق الملكي، وصادق عمر مهاجم فريق ألمريا.

وقرر الحكم منح الفريقين 5 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة هدف دون رد في شباك الفريق الأبيض، على الرغم من ارتفاع نسبة الاستحواذ على الكرة إلى 70% للريال مقابل 30% لألمرية.

ورغم تكثيف محاولات الريال خلال الشوط الأول لتسجيل هدف التعادل، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة العاشرة عندما تلقى بنزيما تمريرة رائعة من فينسيوس، لكن تسديدته مرت فوق مرمى ألميريا.

ملخلص مباراة ريال مدريد وألمريا

وفي الشوط الثاني من المباراة عادل لوكاس فاكسير النتيجة بهدف في الدقيقة الحادية والستين من عمر اللقاء بعد تمريرة من كريم بنزيما لتصبح النتيجة هدف لهدف.

ونجح دافيد ألأبا في تسجيل هدف التقدم للريال في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر اللقاء بعد دقيقة واحدة من نزوله بدلا بدلا من فيرلاند ميندي خلال الدقيقة الرابعة والسبعين.

وأطلق حكم المباراة صافرة انتهاء المباراة معلنا فوز ريال مدريد على ألمريا بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل ريال مدريد ضد ألميريا

ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم الفريق الملكي وفقًا لما أعلنه المدير الفني للفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، للجولة الأولى منافسات الدوري الإسباني، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز – ناتشو – روديجر – ميندي.

الوسط: كامافينجا – تشواميني – كروس، فالفيردي.

الهجوم: بنزيما – فينيسيوس.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

تنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالمملكة الإسبانية.

ويتم نقل مباراة ألميريا وريال مدريد على قناة beIN Sports 1 HD Premium ضمن شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والبطولات الأوربية لكرة القدم.

استعداد ريال مدريد لمواجهة ألميريا

ويدخل ريال مدريد مباراته اليوم ضد فريق الميريا بمعنويات مرتفعة على أمل اقتناص النقاط الثلاثة للدفاع عن لقبه والعمل على إحراز اللقب السادس والثلاثين في تاريخه.

وحصد الفريق الملكي لقب بطولة السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، يوم الأربعاء الماضي على حساب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفاز الملكي على الفريق الألماني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعتهما في فلندا على ملعب هلسنكي الأولمبي.

في المقابل يدخل فريق ألميريا للمباراة بعدما تأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “ليجا”. وذلك بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية، برصيد 81 نقطة. بفارق نقطة عن بلد الوليد الذي خطف البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الإسباني.