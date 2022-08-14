نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني اليوم الأحد AlmeríaRealMadrid# رامازاني يتقدم لألميرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط من أنصار النادي الملكي الأسباني لمتابعة مباراة ريال مدريد وألميريا في الجولة الأولى من منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم، والتي تجمع بين ريال مدريد الفائز بلقب بطل الدوري الإسباني المتوج بلقب الدوري ومنافسه المتأهل حديثًا للدرجة الأولى والمملوك لرجل الأعمال تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ما جعلنا ننشر تشكيل ريال مدريد ضد ألميريا اليوم الرسمي بعد إعلانها من قبل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي ونتيجة مباراة ريال مدريد وألميريا لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وألميرية

ونقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وألميريا لحظة بلحظة اليوم الأحد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”.

أعلن حكم المباراة انطلاقها في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدقيقة السابعة من عمر اللقاء نجح لاعب نادي ألمريه البلجيكي لارجي رامازاني في تسجيل الهدف الأول في شباك الملكي من تمريرة اينييغو ايغواراس على الرغم من استخواذ الريال على الكرة حتى الآن.

تشكيل ريال مدريد ضد ألميريا

ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم الفريق الملكي وفقًا لما أعلنه المدير الفني للفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، للجولة الأولى منافسات الدوري الإسباني، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز – ناتشو – روديجر – ميندي.

الوسط: كامافينجا – تشواميني – كروس، فالفيردي.

الهجوم: بنزيما – فينيسيوس.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

تنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالمملكة الإسبانية.

ويتم نقل مباراة ألميريا وريال مدريد على قناة beIN Sports 1 HD Premium ضمن شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والبطولات الأوربية لكرة القدم.

استعداد ريال مدريد لمواجهة ألميريا

ويدخل ريال مدريد مباراته اليوم ضد فريق الميريا بمعنويات مرتفعة على أمل اقتناص النقاط الثلاثة للدفاع عن لقبه والعمل على إحراز اللقب السادس والثلاثين في تاريخه.

وحصد الفريق الملكي لقب بطولة السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، يوم الأربعاء الماضي على حساب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفاز الملكي على الفريق الألماني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعتهما في فلندا على ملعب هلسنكي الأولمبي.

في المقابل يدخل فريق ألميريا للمباراة بعدما تأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “ليجا”. وذلك بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية، برصيد 81 نقطة. بفارق نقطة عن بلد الوليد الذي خطف البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الإسباني.