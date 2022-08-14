نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات نادي الهلال السعودي2023 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ووتردد القنوات الناقلة للمباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات نادي الهلال السعودي وذلك ضمن فعاليات دوري الأمير محمد بن سلمان 2022 ولهذا سوف نعمل من خلال موقعنا ثقفني على توضيح جدول مباريات نادي الهلال السعودي القادمة وكذلك كافة الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة للمباريات . جدول مباريات نادي الهلال السعودي 2022 ومن الجدير بالإشارة إلى أنه وفقا للجدول الرسمي للدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان فقد جاءت مباريات الهلال السعودي على الشكل الآتي :- يوم 28 أغسطس 2022 يلعب النادي على ملعب الأمير محمد بن فهد مع نادى الخليج

يوم 31 أغسطس 2022 يلعب النادي مع الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد

يعلب الهلال والفتح أولى مبارياتهم يوم 4 سبتمبر 2022 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي

ويلعب الهلال مع الوحدة يوم 18 سبتمبر القادم على ملعب فيصل بن فهد

تبدأ أولى مباريات الهلال مع التعاون يوم 2 أكتوبر 2022 وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد

يلعب الهلال مباريات مع الاتفاق في يوم 6 أكتوبر 2022 وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد

يوم 10 أكتوبر 2022 يعلب الهلال والشباب على ملعب الملك فهد الدولي أولى مبارياتهم في الدوري السعودي للمحترفين

يلعب الهلال مع الطائي مباريتهم يوم 15 أكتوبر 2022 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي مباريات لم يتم تحديد موعدها بعد ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الهلال والباطن يوم 15 أو 17 ديسمبر 2022 على استاد الملك فيصل بن فهد.

تقام مباراة الهلال والنصر يوم 25 أو 26 ديسمبر 2022 على ملعب مارسول بارك

ومن المتوقع أن تقام مباراة ضمك والهلال بين يومي 31 و31 ديسمبر 2022

كما من المتوقع أن تقام مباراة الهلال والاتحاد في العام الجديد بين يومي 5 أو 7 من يناير 2023 على أرض ملعب الملك عبد الله الرياضية.

ويلعب الهلال مع العدالة بين يومي 12 إلى 14 يناير 2022 على ملعب الأمير فيصل من فهد

مباراة الهلال ضد فريق الرائد من المتوقع أن تقام بين يوم 2 أو 4 من فبراير 2023 في ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية. القنوات الناقلة لمباريات نادي الهلال السعودي ومن الجدير بالإشارة أنه سيتم عرض كافة مباريات الهلال السعودي 2022 وذلك ضمن نطاق فعاليات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شبكة قناة SSC حيث يتم استقبال تردد القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بكم وذلك من خلال الترددات على النحو التالي :- القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التردد 12523

معدل الترميز 27500 تردد قنوات SSC على العرب سات القمر الصناعي العرب سات.

التردد 12418

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مباريات نادي الهلال السعودي2023 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ووتردد القنوات الناقلة للمباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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