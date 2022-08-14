نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمه المرشحين لجائزه الكره الذهبيه 2022.. مجلة فرانس فوتبول تعلن عن اسماء اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن قائمه المرشحين لجائزه الكره الذهبيه 2022 ، شهدت قائمة المرشحين لجائزه الكره الذهبيه تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” للعام 2022، والتي تم الإعلان عنها من خلال مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية وكانت القائمة قد تتضمنت ثلاثين لاعبًا من المقرر أن يتنافسوا على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 والتي تمنح لأفضل لاعب، ويعرض لكم موقع ثقني من خلال التقرير التالي اسماء تلك اللاعبين.

تواجد صلاح ومحرز ضمن قائمة المرشحين لجائزه الكرة الذهبية

وتواجد محمد صلاح ورياض محرز ضمن القائمة وذلك للمرة الرابعة خلال السنوات في مسيرتهم الكروية، كما تم أيضا تواجد الحارس المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية الإسباني ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين ضمن جوائز مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وأصبح ياسين بونو أول عربي يُرشح للجائزة والثاني إفريقيا بعد الكاميروني أندري أونانا حارس أياكس الهولندي في 2019، وكان بونو البالغ 31 عاما قد حصد جائزة زامورا كأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإسباني الموسم الماضي، قائمة اللاعبين المرشحين الـ30 تضمنت 6 لاعبينا مدريديستا لجائزة الكرة الذهبية 2022 من فرانس فوتبول، مرشحاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول يوم 17 أكتوبر في مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس. تم اختيار المرشحين من قبل 180 صحفياً دولياً ارتكازاً على انجازات كل لاعب في موسم 2021-22.

قائمه المرشحين لجائزه الكره الذهبيه 2022

تُوّج الخمسة الأوائل بثلاثة ألقاب مع ريال مدريد في الموسم الماضي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. سجل بنزيما 44 هدفاً وكان أفضل هدّاف في المسابقات الثلاث التي فاز بها (15 و 27 و 2 على الترتيب). تألق مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، وكاسيميرو في خط وسط فريقنا.

كذلك قدم فينيسيوس جونيور وكورتوا موسماً رائعاً. كان أداء كلاهما في نهائي دوري أبطال أوروبا حاسماً لفوز ريال مدريد باللقب القاري الـ 14. سجل البرازيلي هدف الفوز (22 على مدار الموسم) بينما اختير حارس المرمى أفضل لاعب في المباراة. من جانبه فاز روديغر، الذي يخوض موسمه الأول كلاعب في ريال مدريد، بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مع تشيلسي.

اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022: