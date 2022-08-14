نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي «أولاد العم».. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الزمالك والإسماعيلي ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر موسم 2022/2021 ، يحتضن مساء الاثنين 15 أغسطس 2022 ملعب ستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، مواجهة نارية من العيار الثقيل، تجمع فريقا الزمالك والإسماعيلي ، حيث يطمح الفارس الأبيض إلى المضي قدمًا نحو التتويج بثالث الألقاب هذا الموسم، بعد اقتراب حسمه للدرع الـ14 في الدوري العام المصري ، في مقابل طموح كبير من الدراويش لاستعادة مكانته الطبيعية كثالث أقطاب كرة القدم المصرية.

نتناول في السطور المقبلة، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين قبل دور الـ16 من النسخة 90 في بطولة كأس مصر ، إضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات في المسابقة، وأخيرًا تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي .

مباراة الزمالك والإسماعيلي

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، حلول يوم الاثنين، من أجل متابعة لقاء الكلاسيكو الجديد.

والذي يجمع أولاد العم الإسماعيلي والزمالك ، في مواجهة هي الثالثة هذا الموسم بين الفريقين.

حيثما نجح الفارس الأبيض في حسمهما خلال لقاءي الدوري المصري، بنتيجة (2-0) و(2-1) على الترتيب.

وللمفارقة، فقد تقابل الفريقان لحساب الدور ذاته، في مسابقة كأس مصر 2021.

والتي حسمت كتيبة مدرسة الفن والهندسة لقبها على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

واكتفى حينها الزمالك بهدف أشرف بنشرقي، والذي تلقى البطاقة الحمراء خلال أحداث اللقاء.

ويأمل برازيل مصر في كسر نحسه لـ10 مباريات متتالية، لم يذق خلالها طعم الانتصار على القلعة البيضاء.

حيثما كان الفوز الأخير للإسماعيلي على الزمالك ، في لقاء الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2018/2017 بنتيجة (3-1).

نستعرض في البداية الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس مصر :

وهذا جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الفريقين (بعد الجولة 30):

نشير إلى أن دور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر ، ستشهد مواجهة أخرى هامة.

إذ تقام اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، مباراة الأهلي ومصر المقاصة .

والتي يعول عليها الشياطين الحمر آمالًا عريضة في الظفر باللقب، من أجل إنقاذ الموسم الحالي.

نادي الزمالك

نستهل تغطيتنا مع نادي الزمالك المصري ، والذي يقدم مؤخرًا واحدًا من أفضل مستوياته على الصعيد المحلي.

فالفارس الأبيض توج في الموسم الماضي بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وخلال الموسم الحالي، فاز Zamalek SC بلقب كأس مصر 2021 على حساب الشياطين الحمر، وهي بطولة في حد ذاتها.

كما اقترب من الظفر باللقب الـ14 والثاني على التوالي في Egyptian Premier League .

ويبحث أبناء ميت عقبة عن لقب محلي آخر، هو الثاني أيضًا على التوالي والـ29 في تاريخه ببطولة Egypt cup 2022.

كي يقلص الفارق مع غريمه التقليدي إلى 8 بطولات.

وعن مشوار الزمالك في النسخة الجديدة من كأس مصر ، فقد انطلق من دور الـ32.

حيثما تغلب بصعوبة على الداخلية بنتيجة (2-1)، بعد مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

نادي الإسماعيلي

في المقابل، يدخل نادي الإسماعيلي المصري مواجهة الاثنين، وعينه على الانتصار.

والذي سيشكل له دفعة معنوية كبيرة، في ظل الصحوة الأخيرة التي يشهدها تحت قيادة مدربه حمزة الجمل.

حيثما تمكن أسطورة الدراويش من انتشال الفريق من تعثر بداية الموسم في الدوري المصري.

حتى أصبح برازيل مصر في المركز الـ9، مبتعدًا بشكل نهائي عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المصري.

أما على صعيد بطولة كأس مصر ، فـ Ismaily SC يحظى بلقبين في المسابقة المحلية الثانية.

إذ توج الفريق بآخر ألقابه في موسم 2000/1999 على حساب المقاولون العرب.

أما في الموسم الحالي من الكأس المصرية ، فانطلق قطار برازيل الكرة المصرية من دور الـ32.

والذي تخطى خلاله فريق بتروجيت بصعوبة، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

إثر انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

على صعيد المواجهات بين Zamalek VS Ismaily في بطولة كأس مصر ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين 19 لقاءً.

فاز الزمالك في 17 مباراة «بينهم مرتان بضربات الجزاء»، بينما حقق الإسماعيلي الفوز في لقاءين.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر ، فكانت فوز الفارس الأبيض (4-1).

جاء ذلك خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي المسابقة موسم 2018/2017.

والتي توج بها الزمالك على حساب سموحة، بعد الفوز بركلات الترجيح (5-4).

بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة “ديربي أبناء العم” ، مساء الاثنين، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي ، فمن المقرر أن يعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) في وقتٍ لاحق.

ستقوم قنوات أون تايم سبورت (التي تبث عبر نايل سات) بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة ON Time Sports 1 HD على الأرجح.

وبشأن معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي ، فالمتوقع أن تكشف عنه القنوات الرياضية المصرية في وقتٍ لاحق.

الخاتمة

استعرضنا خلال السطور الماضية، كل المعلومات والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من كأس مصر 2022 ، علاوة على تاريخ مشاركات الفريقين في البطولة وإنجازاتهما بهما، وأخيرًا تاريخ مواجهات الإسماعيلي والزمالك .