ماذا قال مدرب مانشستر يونايتد بعد سقوط فريقه برباعية أمام برينتفورد

أبدى مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، استياءه وخيبة أمله بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدها فريقه برباعية نظيفة أمام برينتفورد، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاغ في تصريحات عقب المباراة: "هذه مسؤوليتي لتقديم تفسير. من الواضح أن المستوى كان فقيرا للغاية، وعندما ترتكب أخطاء مثل تلك، لا يمكنك الفوز بالمباراة".



وأضاف: "الأمر يتعلق بتحمل المسؤولية في أرض الملعب. لا يمكن أن ترتكب مثل تلك الأخطاء. علينا التعامل مع خيبة الأمل والتعامل بإيمان أكبر في أرض الملعب".

وأردف: "عليك الاستعداد للمباراة وللقتال كفرد وكمجموعة. علينا دفع بعضنا البعض. ما قدمناه لم يكن جيدا. من الواضح أننا بحاجة للاعبين، لكن لا أريد التفكير في ذلك الأمر حاليا. اللاعبون الجيدون الذين نملكهم كان يتوجب عليهم تقديم ما هو أفضل".

وأتم: "كنت أمل أن نحظى ببداية أفضل، لكن سأواصل الإيمان لرؤيتي بعض الأمور الجيدة، ولكن ما قدمناه في أول مباراتين مخيب للآمال".

وتمكن برينتفورد من تسجيل أهدافه الأربعة في الشوط الأول، عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا، وماثياس يانسين، وبن ميي، وبريان مبيومو، في الدقائق 10، و17، 30، و35 على الترتيب.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، أن برينتفورد أصبح ثالث فريق يسجل أربعة أهداف ضد مانشستر يونايتد في الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي بعد توتنهام في أكتوبر 2020، وليفربول في أكتوبر 2022.

وبهذه النتيجة، رفع برينتفورد رصيده إلى ست نقاط من فوزين في مباراتين، بينما بقي مانشستر يونايتد بلا رصيد علما بأنه تكبد الخسارة في الجولة الأولى على يد برايتون بنتيجة 1-2.

المصدر: وكالات