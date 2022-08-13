ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض

ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريضاستهل ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه أودينيزي 4 - 2 يوم السبت في المرحلة الأولى التي شهدت فوز أتلانتا على مضيفه سامبدوريا 2 - صفر.

وقلب ميلان تأخره بهدف أمام أودينيزي إلى فوز مثير برباعية.

وتقدم أودينيزي بهدف عن طريق رودريغو بيساو في الدقيقة الثانية ثم تعادل الفرنسي ثيو هيرنانديز لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 12 وبعدها بثلاث دقائق سجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وأدرك آدم ماسينا التعادل لأودينيزي في الثواني الأخيرة للشوط الأول لكن الإسباني إبراهيم دياز أحرز الهدف الثالث لميلان في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وأكد أنتي ريبيتش فوز ميلان بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 68.

وعلى ملعب ماراتسي، تقدم رافاييل تولوي بهدف لأتلانتا في الدقيقة 26 ثم أضاف أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.