موعد مباريات نادي الهلال السعودي

مباريات نادي الهلال السعودي 2023

الهلال السعودي و اتحاد جَدَّة 05/01/2023 05.00 م الهلال السعودي و العداله 12/01/2023 05.00 م الهلال السعودي و أبها 19/01/2023 05.00 م الهلال السعودي و الرائد 02/02/2023 05.00 م

تأسيس و ألقاب نادي الهلال السعودي:

يلقب نادي الهلال السعودي (الزعيم / زعيم آسيا / نادي القرن الآسيوي / الموج الأزرق / كبير الرياض / هلال نجد)

و كذلك تأسس النادي على يد عبد الرحمن بن سعيد؛ حيث كان أول تسميات نادي الهلال عند تأسيسه النادي الأوليمبي إلا أن أمر بتغييره الملك سعود إلى الاسم الحالي ويطلق أنصار نادي الهلال عليه بأنه النادي الملكي.

كما يلعب نادي الهلال مبارياته على ملعب الملك فهد الدُّوَليّ و أيضا ملعب الأمير فيصل بن فهد وكما أن هناك تنافس كروي بين نادي الهلال و نادي النصر حيث إن المباريات بينهما تسمي ديربي الرياض.

بطولات نادي الهِلال السعودي:

لقد فاز نادي الهلال السعودي ببعض البطولات الرسمية الهامة التي قد تصل إلى 65 بطوله و نبينها كالآتي: