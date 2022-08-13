نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات نادي الهلال السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم من موقع ثقفني موعد مباريات نادي الهلال السعودي خلال المدّة القادمة؛ حيث أن نادي الهلال السعودي هو فريق كرة قدم سعودي محترف تم تأسيسه في الرياض عام 1957 وكذلك يعد من أكثر الفرق تتويجا بالبطولات المحلية و أيضا البطولات القارية الآسيوية التي قد تصل إلى 65 بطوله محلية وإقليمية و قارية.
موعد المباريات القادمة لنادي الهلال السعودي:
شهر أغسطس 2022
|الهلال السعودي و الخليج
|25/08/2022
08.00 م
|الهلال السعودي و الفيحاء
|31/08/2022
08.00 م
شهر سبتمبر 2022
|الهلال السعودي و الفتح
|04/09/2022
05.35 م
|الهلال السعودي و الوحده
|16/09/2022
08.00 م
شهر أكتوبر 2022
|الهلال السعودي و التعاون
|02/10/2022
05.20 م
|الهلال السعودي و الاتفاق
|06/10/2022
08.00 م
|الهلال السعودي و الشباب السعودي
|10/10/2022
07.30 م
|الهلال السعودي و الطائي
|15/10/2022
05.30 م
شهر ديسمبر 2022
|الهلال السعودي و الباطن
|15/12/2022
05.00 م
|الهلال السعودي و النصر السعودي
|25/12/2022
05.00 م
|الهلال السعودي و ضمك
|30/12/2022
05.00 م
مباريات نادي الهلال السعودي 2023
|الهلال السعودي و اتحاد جَدَّة
|05/01/2023
05.00 م
|الهلال السعودي و العداله
|12/01/2023
05.00 م
|الهلال السعودي و أبها
|19/01/2023
05.00 م
|الهلال السعودي و الرائد
|02/02/2023
05.00 م
تأسيس و ألقاب نادي الهلال السعودي:
يلقب نادي الهلال السعودي (الزعيم / زعيم آسيا / نادي القرن الآسيوي / الموج الأزرق / كبير الرياض / هلال نجد)
و كذلك تأسس النادي على يد عبد الرحمن بن سعيد؛ حيث كان أول تسميات نادي الهلال عند تأسيسه النادي الأوليمبي إلا أن أمر بتغييره الملك سعود إلى الاسم الحالي ويطلق أنصار نادي الهلال عليه بأنه النادي الملكي.
كما يلعب نادي الهلال مبارياته على ملعب الملك فهد الدُّوَليّ و أيضا ملعب الأمير فيصل بن فهد وكما أن هناك تنافس كروي بين نادي الهلال و نادي النصر حيث إن المباريات بينهما تسمي ديربي الرياض.
بطولات نادي الهِلال السعودي:
لقد فاز نادي الهلال السعودي ببعض البطولات الرسمية الهامة التي قد تصل إلى 65 بطوله و نبينها كالآتي:
- الدوري السعودي 17
- كأس الملك 9
- كأس ولي العهد 13
- كأس الاتحاد السعودي 7
- السوبر السعودي 2
- دوري أبطال آسيا 4
- كأس المؤسس 1
- كأس الكؤوس الآسيوية 2
- السوبر الآسيوي 2
- كأس الكؤوس العربية 1
- السوبر العربي 1
- كأس العرب للأنديه 2
- كأس الخليج العربي 2
- السوبر المصري السعودي 1
وا لي هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال نبذه عن تأسيس و ألقاب وبطولات وكذلك موعد المباريات الرسمية لنادي الهلال السعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباريات نادي الهلال السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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