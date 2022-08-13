الرياضة

موعد مباريات نادي الهلال السعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات نادي الهلال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من موقع ثقفني موعد مباريات نادي الهلال السعودي خلال المدّة القادمة؛ حيث أن نادي الهلال السعودي هو فريق كرة قدم سعودي محترف تم تأسيسه في الرياض عام 1957 وكذلك يعد من أكثر الفرق تتويجا بالبطولات المحلية و أيضا البطولات القارية الآسيوية التي قد تصل إلى 65 بطوله محلية وإقليمية و قارية.

موعد المباريات القادمة لنادي الهلال السعودي:

شهر أغسطس 2022

الهلال السعودي و الخليج 25/08/2022

08.00 م

الهلال السعودي و الفيحاء 31/08/2022

08.00 م

شهر سبتمبر 2022

الهلال السعودي و الفتح 04/09/2022

05.35 م

الهلال السعودي و الوحده 16/09/2022

08.00 م

شهر أكتوبر 2022

الهلال السعودي و التعاون 02/10/2022

05.20 م

الهلال السعودي و الاتفاق 06/10/2022

08.00 م

الهلال السعودي و الشباب السعودي 10/10/2022

07.30 م

الهلال السعودي و الطائي 15/10/2022

05.30 م

شهر ديسمبر 2022

الهلال السعودي و الباطن 15/12/2022

05.00 م

الهلال السعودي و النصر السعودي 25/12/2022

05.00 م

الهلال السعودي و ضمك 30/12/2022

05.00 م

مباريات نادي الهلال السعودي 2023

الهلال السعودي و اتحاد جَدَّة 05/01/2023

05.00 م

الهلال السعودي و العداله 12/01/2023

05.00 م

الهلال السعودي و أبها 19/01/2023

05.00 م

الهلال السعودي و الرائد 02/02/2023

05.00 م

الهلال السعودي
مباريات الهلال السعودي

تأسيس و ألقاب نادي الهلال السعودي:

يلقب نادي الهلال السعودي (الزعيم / زعيم آسيا / نادي القرن الآسيوي / الموج الأزرق / كبير الرياض / هلال نجد)

و كذلك تأسس النادي على يد عبد الرحمن بن سعيد؛ حيث كان أول تسميات نادي الهلال عند تأسيسه النادي الأوليمبي إلا أن أمر بتغييره الملك سعود إلى الاسم الحالي ويطلق أنصار نادي الهلال عليه بأنه النادي الملكي.

كما يلعب نادي الهلال مبارياته على ملعب الملك فهد الدُّوَليّ و أيضا ملعب الأمير فيصل بن فهد وكما أن هناك تنافس كروي بين نادي الهلال و نادي النصر حيث إن المباريات بينهما تسمي ديربي الرياض.

بطولات نادي الهِلال السعودي:

لقد فاز نادي الهلال السعودي ببعض البطولات الرسمية الهامة التي قد تصل إلى 65 بطوله و نبينها كالآتي:

  • الدوري السعودي 17
  • كأس الملك  9
  • كأس ولي العهد  13
  • كأس الاتحاد السعودي  7
  • السوبر السعودي  2
  • دوري أبطال آسيا  4
  • كأس المؤسس 1
  • كأس الكؤوس الآسيوية  2
  • السوبر الآسيوي 2
  • كأس الكؤوس العربية  1
  • السوبر العربي 1
  • كأس العرب للأنديه 2
  • كأس الخليج العربي  2
  • السوبر المصري السعودي 1

وا لي هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال نبذه عن تأسيس و ألقاب وبطولات وكذلك  موعد المباريات الرسمية لنادي الهلال السعودي

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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