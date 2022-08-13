“اعرف” الثلاثة المرشحين لجائزة الكرة الذهبيه 2022 وموعد إعلان الفائزين وفقا لترتيب مجلة فرانس فوتبول

عمر شويل - جدة صرح الاعب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن الثلاثة المرشحين لجائزة الكرة الذهبيه 2022، والذي أوضح هؤلاء الثلاث لاعبين الأفضل والمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم ويستحقون بالفعل الحصول على جائزة الكرة الذهبية، وكان بالفعل يوجد من ضمن قائمة مجلة ” فرانس فوتبول” اسم اللاعب مبابي من ضمن المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية، وأعلن عن أسماء الثلاثة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022 والذين سوف نقوم بتوضيحهم من خلال مقالنا اليوم.

الثلاثة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

ولقد أوضح مبابي قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية والتي تم الإعلان عنها من قبل مجلة فرانس فوتبول والذي أوضح أسماءهم أنهم هم” كريم بنزيما، وساديو ماني وكيليان مبابي” بأسماءهم للتواجد في تلك القائمة للمرشحين الحصول على جائزة الكرة الذهبية، وأوضح أن بنزيما دم مستوي جديد في هذا الموسم وأستطاع الفوز بدوري أبطال أوروبا.

المرشحين للفوز بجوائز الكرة الذهبية

ولقد أوضحت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية جميع أسماء المرشحين من أجل الفوز بجوائزها السنوية وذلك لموسم 2022 ومن ضمن تلك الجوائز جائزة الكرة الذهبية سواء كان للرجال أو للنساء، ولقد جاءت تلك القائمة وهي تضم أسم مبابي من ضم الثلاثين مرشح للحصول على جائزة البالون دور أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، وكان قد أضاف مبابي أن بنزيما كان قد تمكن هذا العام من تقديم موسم ناجح بالنسبة له وهو يبلغ من العمر 34 عام، وهو الان يخوض موسمة الأفضل في حياتة واستطاع الفوز بدوري أبطال اوروبا مرة أخري.

موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية

وكانت قد أوضحت مجلة فرانس فوتبول عن الموعد المحدد لإعلان صاحب جائزة الكرة الذهبية التي يتم تقديمها إلي أفضل لاعب وذلك عن موسم 2022 والتي أوضحت أنة سوف يكون يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل والتي سوف تقام في فرنسا، ومن المعروف عن تلك الجائزة أنها يتم تقديمها إلي أفضل لاعب في العام للموسم الماضي وففا لتلك الدراسات التي تقوم بها مجلة فرانس فوتبول باعتبارها تقوم بتقديم تلك الجائزة الأكثر شهرة في العالم.

مؤخرا أوضح مبابي قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية والتي تم الإعلان عنها من قبل مجلة فرانس فوتبول والذي أوضح أسماءهم أنهم هم” كريم بنزيما، وساديو ماني وكيليان مبابي” بأسماءهم للتواجد في تلك القائمة للمرشحين الحصول على جائزة الكرة الذهبية، وأوضح أن بنزيما دم مستوي جديد في هذا الموسم وأستطاع الفوز بدوري أبطال أوروبا، تابعونا نوافيكم بكل جديد عن الكرة الذهبية وموعد حف تسليمها.