نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع.. المرشحين للكرة الذهبية 2022 بالترتيب وفقا لقائمة مجلة فرانس فوتبول.. وغياب ميسي عن القائمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في صباح أمس الجمعة الموافق الثاني عشرمن أغسطس 2022 عن المرشحين للكرة الذهبية 2022 بالترتيب، حيث أوضحت أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2022 بالترتيب، وكذلك وضحت أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس لموسم2022، وكانت قد قامت مجلة فرانس فوتبول بنشر تلك الأسماء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت تلك القائمة وهي تضم مجموعة من حراس المرمي المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمي والمرشحين للكرة الذهبية 2022 بالترتيب والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال مقالنا اليوم.

المرشحين للكرة الذهبية 2022 بالترتيب

فلقد قامت مجلة فرانس فوتبول بنشر المرشحين للكرة الذهبية 2022 بالترتيب عبر حسابها الرسمي وجاءت تلك القائمة وهي تضم اللاعب محمد صلاح كابتن منتخب مصر وكذلك فريق ليفربول الإنجليزي، ولقد قائمة المرشحين كالتالي:-

اللاعب محمد صلاح لا عب فريق ليفربول ومنتخب مصر.

اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر.

اللاعب تيبيو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

اللاعب جوشا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ ومنتخب المانيا.

اللاعب كريستوفر تكوتكو لاعب فريق لايبزيخ ومنتخب فرنسا.

اللاعب رافاييل لياو لاعب فريق ميلان ومنتخب البرتغال.

اللاعب ترينت الكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول.

اللاعب فينسيوس جونيو.

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لا عب فريق برشلونة.

مايك مينان لاعب فريق ميلان.

اللاعب هاري كين لاعب فريق توتنهام.

اللاعب داروين نونيز لاعب ليفربول.

اللاعب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

اللاعب رياض محرز.

اللعب كاسميرو لا عب فريق ريال مدريد.

اللاعب هيونج مين سون.

فابينيو، واللاعب لوكا مودريتش، واللاعب كريستيانو رونالدو، واللاعب كيفين دي بروين، واللاعب كيليان ميابي، واللاعب فيرجيل فاديك، واللاعب إرلينج هالاندد، اللاعب جواو كانسيلو، واللاعبدشان فلاهو فيتش.

غياب ميسي عن جائزة الكرة الذهبية

ولقد جاءت تلك القائمة وهي خالية من النجم الارجنتيني لونيل ميس لاعب فريق باريس سان جيرمان، ومن المعروف عن جائزة الكرة الذهبية أنها تلك الجائزة التي يتم تقديمها بشكل سنوي من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ويتم منحها لأفضل لاعب كرة قدم.

مؤخرا قامت مجلة فرانس فوتبول بنشر تلك الأسماء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت تلك القائمة وهي تضم مجموعة من حراس المرمي المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمي والمرشحين للكرة الذهبية 2022 بالترتيب، وقد قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات حول ترتيب مرشحين الكرة الذهبية وسنتابع معكم احتفال الكرة الذهبية بشكل حصري عبر موقكم ثقفني.