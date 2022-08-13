نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد 2022 بجودة عالية على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة الرابعة الرياضية العراقية واحدة من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي والشرق الأوسط، حيث تعرض أهم المباريات الدولية والمحلية، فهي تعرض محتوى رياضي متميز بالإضافة إلى عدد من المباريات المهمة والتي تنفرد في بثها بالمجان.

كما أن قناة الرابعة العراقية تعتبر من القنوات القليلة التي تنقل بعض المباريات الأوربية الهامة، حيث تقدم أبرز المباريات بالدوري الإنجليزي والإسباني، بالإضافة إلى عرض المباريات المحلية ومباريات كأس الأمم الآسيوية.

وفي إطار ذلك نقدم لكل متابعي موقع ثقفنى أحدث ترددات قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على النايل سات وعرب سات كالتالي:-

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على نايل سات

ولاستقبال قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية، لمتابعة ومشاهدة أهم المباريات في الدوري الإنجليزي والأوربي، وكاس الأمم الآسيوية، يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد قناة الرابعة الرياضة العراقية : 11678 معدل الاستقطاب: أفقي معدّل الترميز: 27500 معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكن مشاهدة قناة الرابعة الرياضية العراقية، ومتابعة المباريات المحلية والدولية وكافة الأنشطة الرياضة المفضلة، بجودة SD على النايل سات، ولاستقبال التردد يرجى تحديث إعدادات جهاز الاستقبال كالتالي:-

تردد قناة الرابعة الرياضة العراقية : 11334 معدل الاستقطاب: أفقي معدّل الترميز: 27500 معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الرابعة الرياضة العراقية 2022 على عرب سات

ولمشاهدة مباريات كأس الأمم الآسيوية، وكافة الأنشطة الرياضية المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي وآسيا، عبر القمر الصناعي عرب سات، يرجى تحديث تردد قناة الرابعة الرياضية على الترددات التالية:-

تردد قناة الرابعة الرياضة العراقية : 11747 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الرابعة العراقية الرياضية

تعد قناة الرابعة من أكثر القنوات الرياضة التي يبحث عنها عشاق الكرة في مختلف أنحاء العالم، لمتابعة أهم المباريات الدولية، منذ بدء بث القناة عام 2021، وحققت القناة الكثير من النجاح، حيث تنفرد قناة الرابعة الرياضية العراقية بشكل حصري في بث مباريات كأس الأمم الآسيوية، والتي يتابعها الملايين، بالإضافة إلى بثها لعدد من المباريات الدولية الهامة بالدوري الإنجليزي والإسباني وغيرة، حيث تقدم القناة محتوى رياضي متميز وبجودة عالية وبالمجان.