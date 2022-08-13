أستون فيلا يضرب إيفرتون بثنائية

أستون فيلا يضرب إيفرتون بثنائيةألحق أستون فيلا بضيفه إيفرتون خسارته الثانية توالياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه عليه 2-1 السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثانية.

وحقق أستون فيلا مع مدربه لاعب وسط ليفربول والدولي السابق ستيفن جيرارد فوزه الأوّل هذا الموسم بعد خسارته أمام بورنموث بهدفين نظيفين في باكورة المراحل، ليرتقي للمركز التاسع مؤقتاً.

في المقابل، مُني إيفرتون الذي كافح الموسم الماضي لتفادي الهبوط في المرحلة الأخيرة بقيادة لاعب تشلسي وزميل جيرارد في منتخب "الأسود الثلاثة" السابق فرانك لامبارد بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام تشلسي صفر-1 افتتاحاً، ليتراجع للمركز السادس عشر.

اعتقد إيفرتون أنه قام بالأصعب بعدما افتتح التسجيل من ركلة ركنية تابعها أنتوني غوردون في الشباك، إلاّ أن حكم اللقاء عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لإلغاء الهدف بسبب حالة تسلل على الهداف (25).

ردّ أستون فيلا بهدف صحيح بعدما قطع الاسكتلندي جون ماكغين الكرة أمام منطقة فريقه مررها طويلة في ظهر الدفاع باتجاه أولي واتكينز على الرواق الأيمن ومنه داخل المنطقة إلى المهاجم داني إينغز الذي راوغ وسدد كرة قوية بعيدة عن متناول الحارس جوردان بيكفورد (31).

وأنهى إيفرتون الشوط الأوّل بعدما فشل في التسديد بين الخشبات الثلاث لمرمى منافسيه في ست من مبارياته الـ 11 خارج عقر داره في الـ "بريميرليغ".

ضغط الضيوف مع بداية الشوط الثاني فسدد ديماري غراي كرة قوية مباغتة صدها الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (53)، فيما خسر فيلا بعد 6 دقائق جهود لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو للإصابة ليحل بدلاً منه الأرجنتيني إميليانو بوينديا الذي كان عند حسن حظ مدربه بمضاعفته النتيجة في الدقيقة 86 بتمريرة حاسمة ثانية من واتكنز، قبل أن يقلص إيفرتون الفارق بالنيران الصديقة بعدما حول المدافع الفرنسي لوكاس ديني الكرة في مرماه عن طريق الخطأ (87).

واحتدم الصراع بين الفريقين في الدقائق الأخيرة، فأنقذ الحارس مارتينيز كرة التعادل بعد تسديدة من غوردون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يهدر بعد أربع دقائق البديل البلجيكي أمادو أونانا كرة تقاسم النقاط، ليعود مارتينيز ويتصدى لتسديدة أخرى لغوردون (90+7).