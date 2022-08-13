دورتموند يقلب الطاولة على فرايبورغ

دورتموند يقلب الطاولة على فرايبورغقلب بوروسيا دورتموند تأخره إلى فوز مستحق في غضون سبع دقائق بفضل لاعبيه البدلاء على مضيفه فرايبورغ 3-1 في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، الليلة الماضية، ليتقدم إلى الصدارة موقتاً.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية افتتح النمساوي ميكايل غريغوريتش التسجيل لفرايبورغ (10) على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، قبل أن يعادل الإنجليزي الشاب جايمي بيوني-غيتينز (18 عاماً) النتيجة لدورتموند (77) ثمّ ينتزع الفوز بهدفي ابن الـ17 عاماً يوسوفا موكوكو (84) وماريوس وولف (88(.

وارتقى دورتموند مؤقتاً إلى صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند ثلاث نقاط.

ويعتبر هذا هو الفوز التاسع توالياً لمدرب دورتموند إدين ترزيتش الذي تولى مهامه الفنية موقتاً العام الماضي خلفاً لماركو روزه قبل أن يثبت في مركزه في مايو، ليحطّم رقماً قياسيا سابقا حققه مدرب الفريق السابق وليفربول الحالي يورغن كلوب قبل حوالى عشرة أعوام.

ودخل الفريقان المواجهة عقب فوزهما في المرحلة الأولى، فحقق دورتموند فوزاً صعباً على باير ليفركوزن 1-صفر، فيما اكتسح فرايبورغ نظيره أوغسبورغ 4-صفر.