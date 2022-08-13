دورتموند يقلب الطاولة على فرايبورغ
قلب بوروسيا دورتموند تأخره إلى فوز مستحق في غضون سبع دقائق بفضل لاعبيه البدلاء على مضيفه فرايبورغ 3-1 في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، الليلة الماضية، ليتقدم إلى الصدارة موقتاً.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية افتتح النمساوي ميكايل غريغوريتش التسجيل لفرايبورغ (10) على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، قبل أن يعادل الإنجليزي الشاب جايمي بيوني-غيتينز (18 عاماً) النتيجة لدورتموند (77) ثمّ ينتزع الفوز بهدفي ابن الـ17 عاماً يوسوفا موكوكو (84) وماريوس وولف (88(.
وارتقى دورتموند مؤقتاً إلى صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند ثلاث نقاط.
ويعتبر هذا هو الفوز التاسع توالياً لمدرب دورتموند إدين ترزيتش الذي تولى مهامه الفنية موقتاً العام الماضي خلفاً لماركو روزه قبل أن يثبت في مركزه في مايو، ليحطّم رقماً قياسيا سابقا حققه مدرب الفريق السابق وليفربول الحالي يورغن كلوب قبل حوالى عشرة أعوام.
ودخل الفريقان المواجهة عقب فوزهما في المرحلة الأولى، فحقق دورتموند فوزاً صعباً على باير ليفركوزن 1-صفر، فيما اكتسح فرايبورغ نظيره أوغسبورغ 4-صفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورتموند يقلب الطاولة على فرايبورغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.