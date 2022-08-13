نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022|| ميسي خارج قائمة مرشحين الكرة الذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، وقد تواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والنجم الجزائري رياض محرز في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” للعام 2022، وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن قائمة تتضمن ثلاثين لاعبًا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 والتي تمنح لأفضل لاعب، في جميع القارات بالإضافة إلى التصويت يتم عن طريق الصحفيين فقط ومتابعي ومحبي كرة القدم على عكس جائزة ذا بست التي تصنف على حسب المدربين والنقاد والصحفيين فقط.

تواجد صلاح ومحرز ضمن اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022:

وتواجد محمد صلاح ورياض محرز ضمن القائمة وذلك للمرة الرابعة في مسيرتهم الكروية.كما تواجد الحارس المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية الإسباني ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين ضمن جوائز مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وأصبح ياسين بونو أول عربي يُرشح للجائزة والثاني إفريقيا بعد الكاميروني أندري أونانا حارس أياكس الهولندي في 2019، وكان بونو البالغ 31 عاما قد حصد جائزة زامورا كأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

ميسي خارج ترشيحات الكرة الذهبية لأول مرة منذ 16 عام، وكريستيانو رونالدو أصبح أكثر لاعب ترشح للجائزة في التاريخ، ولم تضم القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم أنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، والحاصل عليها 7 مرات كأكثر لاعب في التاريخ، وهذه أول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011، وعلى خلاف ذلك نجح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو بالتواجد في القائمة للمرة الـ 18 على التوالي كأكثر لاعب ترشح للجائزة في التاريخ.

اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022:

ويعرض لكم موقع أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، على أن تنتهي القائمة بثلاثة لاعبين بعد نهاية التصويت النهائي يتنافسوا على الجائزة وجاءت الأسماء كالتالي: