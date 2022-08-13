نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022 بالاسماء وموعد حفل الكرة الذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، ما هي أو متى موعد حفل الكرة الذهبية كل تلك الاسئله باتت تتكرر ويتم البحث عنها مرارا وتكرارا على موقع جوجل كروم من عشاق كرة القدم فمن المعروف أن هناك ملايين الأشخاص حول العالم يتابعون كل ما يخص اخبار كرة القدم ولكل شخص نجم عالمي يقوم بمعرفة كل أخباره فيما يتعلق بالإنجازات التي يقوم بها والبطولات التي حققها أو الجوائز التي يأخذها وهكذا، ومع اقتراب موعد جائزة الكرة الذهبية نجد أن محبي كرة القدم يرغبون في معرفة الأسماء التي قد تم ترشيحها بالفعل من قبل قائمين على تنظيم هذا الحفل ومن خلال موقعنا ثقفني نذكر لكم قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم ترشيحهم لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

اعزائي القراء ومتابعين من كل مكان والباحثين عنه قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بالون دور 2022 لأفضل لاعب في العالم نفيدكم بأنه بالفعل اختيار اللاعبين المرشحين لهذه الجائزة وتم الإعلان عن ذلك في مجلة فرانس فوتبول وذلك في قائمه تحتوي على اسم 30 لاعب تم الاعلان عنهم بشكل تدريجي والمؤسف أن النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان غير موجود في هذه القائمه وكان ميسي هو آخر من فاز بهذه الجائزه وقد حصل عليه عدد 7 مرات خلال رحلته الكروية بينما ما يفرح أن نجم الكرة المصري محمد صلاح جناح ليفربول هو أحد المرشحين في تلك القائمه هذا بخلاف اللاعب كريم بنزيما نجم ريال مدريد وكذلك كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ،وبالنظر نجد أن من ضمن المرشحين يوجد 6 لاعبين من ليفربول بخلاف ومثلهم من مانشستر سيتي وإليكم قائمة الأسماء:

محمد صلاح (ليفربول).

كريستوفر نكونكو (لايبزيج).

جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).

رياض محرز (مانشستر سيتي).

تيبو كورتوا (ريال مدريد).

رافائيل لياو (ميلان).

هيونج مين سون (توتنهام).

كاسيميرو (ريال مدريد).

فابينيو (ليفربول).

كريم بنزيما (ريال مدريد).

سيباستيان هالر (أياكس أمستردام).

لوكا مودريتش (ريال مدريد).

أنطونيو روديجر (ريال مدريد – تشيلسي).

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس).

ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

لويس دياز (ليفربول).

فيرجيل فان دايك (ليفربول).

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي – بروسيا دورتموند).

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ – برشلونة).

مايك ماينيان (ميلان).

هاري كين (توتنهام).

داروين نونيز (ليفربول).

فيل فودين (مانشستر سيتي).

ساديو ماني (ليفربول – بايرن ميونخ).

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2022

التعرف على بعد الذكر قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية نذكر لكم موعد الحفل والذي سوف يتوج فيه أي لاعب من اللاعبين السابقين بلقب أفضل لاعب في العالم ويحصل على الكره الذهبيه لعام 2022 سوف الحفله فى رسميا في باريس بالتحديد في يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.