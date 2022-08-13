نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حفل اعلان جائزة الكرة الذهبية 2022.. اسماء المرشحين للحصول على الكرة الذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبحت الان من الكلمات الدلاليه التي تتكرر على محرك بحث جوجل كروم هي موعد حفل اعلان جائزة الكرة الذهبية 2022 خاصة مع اقتراب موعد جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2022 لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العالم، أن هذا الحفل يتم تنظيمه بشكل سنوي ويكون فيه قائمة بأسماء عدد معين من اللاعبين يتم الاختيار من بينهم ليحصل لاعب واحد فقط على هذه الجائزه،ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد الحفل واللحظة التي سوف يتم فيها تتويج اللاعب المفضل لديهم بهذا اللقب وحصد الكرة الذهبية.

موعد حفل اعلان جائزة الكرة الذهبية 2022

من المقرر ان يكون موعد حفل الكرة الذهبية للعام الحالي 2022 خلال في يوم 17 أكتوبر المقبل اي يفصلنا حوالي شهر ونصف عن الحدث الأهم في تاريخ كرة القدم عالميا وسوف تكون الحفلة في باريس لاختيار أفضل لاعب لهذا العام وأما عن قائمة اللاعبين المرشحين فهي على النحو التالي :

البولندي روبرت ليفاندوفسكي -بايرن –برشلونة.

الجزائري رياض محرز – مانشستر سيتي الإنجليزي.

المصري محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي.

البلجيكي تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني.

البرتغالي رافائيل لياو – ميلان الإيطالي.

الفرنسي كريستوفر نكونكو – ريد بول لايبزج الألماني.

الألماني يوشوا كيميتش – بايرن ميونيخ الألماني

سباستيان هالر- أياكس – دورتموند الألماني.

لاوكا مودريتش- ريال مدريد الإسباني.

أنطونيو روديجر -تشيلسي –ريال مدريد الإسباني.

كريستيانو رونالدو -مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كيفين دي بروين- مانشستر سيتي الإنجليزي.

دوسان فلاهوفيتش- يوفنتوس الإيطالي.

البرازيلي كاسيميرو – ريال مدريد الإسباني.

الكوري الجنوبي سون هيونج مين – توتنهام الإنجليزي.

البرازيلي فابينيو – ليفربول الإنجليزي.

الفرنسي كريم بنزيمة – ريال مدريد الإسباني.

ميك مايجنان- ميلان الإيطالي.

هاري كين- توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

داروين نونيزبنفيكا –ليفربول الإنجليزي.

فيل فودين- مانشستر سيتي الإنجليزي.

ساديو مانيليفربول –بايرن ميونخ الألماني.

فيرجيل فان ديك- ليفربول الإنجليزي.

كانسيلو- مانشستر سيتي الإنجليزي.

كيليان مبابي- باريس سان جيرمان الفرنسي.

يرلينج هالاند- مانشستر سيتي

ما هي جائزة الكرة الذهبية

هي جائزه تعتبر من الجوائز الفريدة والتي لها طابع خاص ومكانة كبيرة عند جميع اللاعبين محترفين كرة القدم كون تلك الجائزه هي الاولى من نوعها التي خصصت لتحديد أفضل لاعب في العالم وجديد بذكر ان نسختها الاولى كانت عام 1956 وتم منحها في هذا التوقيت من فائز الأول بها اللاعب كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق كمركز أول بينما حصد المركز الثاني فكان للاعب المخضرم وأسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، واخيرا المركز الثالث قد ذهب إلى زميله في نفس الفريق اللاعب الذي يحمل الجنسية الفرنسية ريموند كوبا.