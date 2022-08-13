نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وليستر سيتي اليوم السبت 13\08\2022 والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة آرسنال وليستر سيتي اليوم، والمقرر لها السبت الموافق 13\08\2022، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022\2023، حيث يحتضن استاد الإمارات ماتش آرسنال وليستر سيتي القادمة وسط ترقب واهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قدم آرسنال مباراة قوية في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي في الجولة الأولى ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز آرسنال بهدفين دون رد، وقدم لاعبوه مستوى متميز في بداية انطلاق البطولة الأصعب.

في المقابل يدخل ليستر سيتي المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط. وذلك بعد تعادل مخيب للآمال ضد نادي برينتفورد بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الأولى، الثعالب يسعون لخطف أول فوز لهم في البريميرليج وانتزاع الثلاث نقاط من قلب استاد الإمارات، فهل سيتمكن من ذلك هذا ما سوف تجيب عنه المباراة بعد عدة ساعات قليلة.

موعد مباراة آرسنال وليستر سيتي اليوم

ماتش آرسنال ضد ليستر سيتي يحظى باهتمام إعلامي كبير نظراً لقوة وشعبية الفريقين. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. وسوف يلتقي الفريقين في الجولة الثانية على استاد “الإمارات” حسب التوقيتات التالية:-

14:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:00:- في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وسوريا والعراق واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لماتش آرسنال وليستر سيتي القادمة

كما نعلم جميعاً فإن قنوات بي إن سبورتس القطرية هي القناة المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة شمال أفريقيا والدول العربية. لذلك من المقرر أن يتم نقل مباراة آرسنال اليوم ضد ليستر سيتي على قناة beIN Sports 2 HD Premium. ومعلق مباراة ليستر سيتي ضد آرسنال هو المعلق المتميز “حسن العيدروس”.

تشكيل آرسنال ضد ليستر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني “آرتيتا” للمدفعجية “الجانرز” بالتشكيل الذي خاض به الجولة الأولى بالبريميرليج مع تغيير طفيف في مركز أو اثنين على الأكثر. وخلال المؤتمر الصحفي صرح آرتيتا بأن سميث رو وتوومياسو وفييرا قد عادوا للتدريبات مع إمكانية مشاركة بعضهم في مباراة الثعالب. وأضاف آرتيتا أن اللاعب كيران تيرني يبدوا بحالة مثالية.