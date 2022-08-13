انت الان تتابع خبر أحدث تغييرات انطلاق كأس العالم.. بعد الموافقة هذا هو الموعد الجديد لانطلاق مباريات افتتاح كأس العالم. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وعادة يقام حفل الافتتاح قبل انطلاق أول مباراة في البطولة.

وتغير موعد مباراة السنغال وهولندا في المجموعة الأولى، التي كانت ستفتتح البطولة، لتلعب في الساعة 1900 بالتوقيت المحلي بدلا من 1300 يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بدلا من مباراة قطر والإكوادور.

ووافقت لجنة تضم رؤساء الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا والرئيس جياني إنفانتينو على هذا التغيير.

وذكر الفيفا في بيان "جاء القرار بعد تقييم المسابقة والتوابع وبعد عملية تشاور وباتفاق المساهمين الرئيسيين والبلد المضيف".