انت الان تتابع خبر. لمحبي الرياضة الكويتية..الكويت تخطط لإنشاء مدينة رياضية واستضافة 45 بطولة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وذكر المطيري أنه سيتم العمل على هذه الاستراتيجية الرياضية بكل شفافية ووضوح، ليتم تطوير العمل وتحقيق الشراكة الهادفة إلى تطوير الرياضة الكويتية وجعلها رائدة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ورفع اسم الكويت عالياً.

يذكر أن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة كان قد جرى الإعلان عنها في نوفمبر 2021 وتتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة، إلى جانب إنشاء ستة استادات رياضية في مختلف محافظات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك استضافة 45 بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية.

وأشاد الوزير المطيري بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو الكويت حتى الآن في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وحثهم على تقديم المزيد من العطاء لنيل أكبر عدد من الميداليات الملونة.

وتشارك الكويت في هذه الدورة بنحو 60 لاعباً ولاعبة يشاركون في ألعاب القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة.