انت الان تتابع خبر عاجل بشأن فشل انتقال صلاح للأهلي: مصطفي يونس يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عاجل بشأن فشل انتقال صلاح للأهلي يكشفها يونس

رياض -احمد صلاح- قام مصطفى يونس نجم النادي الأهلي والكرة المصرية الأسبق، بتفجير مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى الأحمر، وهي التي شغلت بال جميع عشاق الساحرة المستديرة.

وأكد مصطفى يونس خلال العديد من التصريحات على برنامج “بالخط العريض” على قناة الحياة، قائلاً “تحدثت مع مسئولي النادي الأهلي للتعاقد مع محمد صلاح عندما كان لاعباً في نادي المقاولون العرب عام 2009”.

وانهي حديثة قائلاً “تحدثت مع محمود الخطيب وحسن حمدي وسيد عبدالحفيظ وهادي خشبة وقولتلهم محمد صلاح دا هيبقى فورة مصر، ولكنهم رفضوا التعاقد معه، تمر الشهور والأيام واللاعب يتألق بعدها بسنة والنادي الأهلي قام بعرض 10 مليون جنيه على المقاولون العرب من أجل التعاقد معه ولكن المفاوضات فشلت واحترف محمد صلاح”.