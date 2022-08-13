انت الان تتابع خبر بالفيديو.. صفقات الأهلي الجديدة عنيها علي البرازيل.. عايز مهارات جديدة في الفريق والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تعتبر صفقات الأهلي الجديدة 2022 من أبرز الأمور التي تشغل بال الكثير من عشاق الأحمر، وبشكل خاص بعد الأزمة الكروية التي يمر بها الفريق أثناء الموسم الكروي الحالي في الدوري المصري للموسم 2021/2022. صفقات الأهلي الجديدة عنيها علي البرازيل وأصدر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب قرار حول عقد صفقات سوبر ستار لفريق الكرة اثناء الانتقالات الصيفية الحالية 2022، وهي التي سوف تبدأ فور انقضاء الموسم الحالين وظهر أثناء الساعات الاخيرة الماضية على الساحة اسم مهاجم برازيلي، يريد الأهلي أن يتعاقد معه أثناء فترة الانتقالات الصيفية، والمهاجم لوكاس براجا هو لاعب فريق سانتوس على ردار الأحمر وهو الذي عرض 4 ملايين دولار لضمه أثناء الميركاتو الصيفي، وطلب النادي البرازيلي 10 ملايين دولار