انت الان تتابع خبر جائزة أفضل لاعب في أوروبا – هذا موعد الحفل وأسماء المرشحين بدون الفرعون الصغير والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا” عن أسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي المنصرم 2021/2022.

ويقيم اليويفا حفل أفضل لاعب في أوروبا بالإضافة إلي أفضل مدرب أيضاً داخل القارة العجوز بالتزامن من سحب قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت الأسماء التي أعلن عنها يويفا لجائزة أفضل لاعب كلا من كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا و تيبو كورتوا حارس مرمي الفريق الملكي أيضاً، ونجم منتخب بلجيكا والفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحائز على لقب الدوري للموسم الماضي، كيفين دي بروين، بينما غاب عن القائمة نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

موعد حفل أفضل لاعب في أوروبا:

يقام حفل أفضل لاعب في أوروبا بالعاصمة التركية إسطنبول يوم 26 أغسطس 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.