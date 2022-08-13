برشلونة يقيد 4 لاعبين جدد في "الليغا" ويواجه معضلة تسجيل لاعب خامس

تمكن نادي برشلونة أخيرا من تسجيل تعاقداته الجديدة التي أبرمها هذا الصيف، قبيل مباراته الأولى لهذا الموسم في الدوري الإسباني أمام رايو فاييكانو المقررة اليوم السبت.

ونجح برشلونة في قيد 4 لاعبين جدد في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيفواري فرانك كيسييه، والدنماركي أندرياس كريستنسن، والبرازيلي رافينيا، فيما لا يزال المدافع الفرنسي جول كوندي الوحيد بين التعاقدات الجديدة غير المسجل حتى اللحظة في قوائم الدوري الإسباني.

وأنفق برشلونة 153 مليون يورو على صفقات الانتقال لتعزيز فريقه خلال الصيف، وكان ليفاندوفسكي أبرز الوافدين الجدد من بايرن ميونخ الألماني.

وأقدم مجلس إدارة برشلونة على بيع جزء من أصوله وإبرام اتفاقيات من أجل القدرة على التعامل مع ديون تبلغ وفق التقارير 1.3 مليار يورو.

وكان النادي الكتالوني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه باع 24.5 بالمئة إضافية من أسهم "بارسا ستوديو"، إحدى الشركات التابعة له المسؤولة عن إدارة التداول الرقمي والإنتاج السمعي البصري في النادي، إلى شركة "أورفوس ميديا"، مقابل 100 مليون يورو.

وقام النادي الكتالوني بكل ما أتيح له للحصول على الأموال بسرعة حتى يتمكن من تسجيل جميع الصفقات التي أبرمها هذا الصيف والامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني.

وأمّنت عملية البيع هذه المزيد من السيولة ما ساعد برشلونة في رفع سقف رواتبه وبالتالي سمحت له بتسجيل لاعبيه الجدد في "الليغا"، إذ نجح العملاق الكتالوني في غضون أسابيع قليلة في جلب 600 مليون يورو لخزانته.

ويبقى أمام برشلونة حل معضلة تسجيل كوندي حيث أشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه يتعين على "البارسا" تقليص بعض نفقاته ومنها الاستغناء عن بعض لاعبيه من أجل أن يتاح له تسجيل لاعبه الفرنسي الجديد.

المصدر: وكالات