نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر live موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي 2022/08/13 الجولة 2 القناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يحين موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم في الثانية بعد الظهر بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، حيث يحتضن أستاد الإمارات معقل المدفعجية، اللقاء الهام الذي يسعى فيه أرتيتا أن يحقق الفوز الثاني له في البريمرليج، بعد أن فاز في أفتتاح المسابقة على فريق كريستال بالاس بهدفين دون رد، ويتصدر المسابقة بالمشاركة مع توتنهام بعد نهاية الجولة الأولى، بينما منافسه اليوم فريق ليستر تعادل في الجولة الأولى مع برينتفورد على ملعبه “كينج باور”.

كما هو معروف فأن جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز تنقل فقط وحصرياً على قنوات بي إن سبورت القطرية، ولقاء اليوم ينقل عبر شاشة قناة bein sports hd 2 ويعلق على اللقاء المعلق حسن العيدروس، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين في اللقاء.

موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي

14.00 : – الثانية مساءً بتوقيت غرينتش.

15.00 : – بتوقيت كلاً من الجزائر، المغرب، تونس.

16.00 : – الرابعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

17.00 : – بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، دولة قطر، البحرين، العراق.

18.00 : – بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع لأرسنال ضد ليستر سيتي اليوم