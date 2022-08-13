نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر live موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي 2022/08/13 الجولة 2 القناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يحين موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم في الثانية بعد الظهر بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، حيث يحتضن أستاد الإمارات معقل المدفعجية، اللقاء الهام الذي يسعى فيه أرتيتا أن يحقق الفوز الثاني له في البريمرليج، بعد أن فاز في أفتتاح المسابقة على فريق كريستال بالاس بهدفين دون رد، ويتصدر المسابقة بالمشاركة مع توتنهام بعد نهاية الجولة الأولى، بينما منافسه اليوم فريق ليستر تعادل في الجولة الأولى مع برينتفورد على ملعبه “كينج باور”.
كما هو معروف فأن جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز تنقل فقط وحصرياً على قنوات بي إن سبورت القطرية، ولقاء اليوم ينقل عبر شاشة قناة bein sports hd 2 ويعلق على اللقاء المعلق حسن العيدروس، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين في اللقاء.
موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي
- 14.00 : – الثانية مساءً بتوقيت غرينتش.
- 15.00 : – بتوقيت كلاً من الجزائر، المغرب، تونس.
- 16.00 : – الرابعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.
- 17.00 : – بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، دولة قطر، البحرين، العراق.
- 18.00 : – بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
التشكيل المتوقع لأرسنال ضد ليستر سيتي اليوم
|حراسة المرمى
|أرون رامسيدايل
|خط الدفاع
|زينتشينكو، ماجلايس، وليام ساليبا، بن وايت
|خط الوسط
|توماس بارتي، تشاكا، جابرييل، مارتين أوديجارد، ساكا
|خط الهجوم
|جابريل خيسوس
تشكيل ليستر سيتي المتوقع ضد أرسنال اليوم
|حراسة المرمى
|داني وارد
|خط الدفاع
|فوفانا، إيفانز، دانييل أمارتي
|خط الوسط
|تيمو كاساتاني، نديدي، يوري تيليمانز، جيمس جاستين
|الهجوم
|جامي فاردي، هال، ماديسون
جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الأولى
مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي
يرغب أرسنال في تحقيق الثلاث نقاط اليوم من أجل أن تكون بداية جيدة له في الموسم الجديد، حيث يحتل الأرسنال المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع أكثر من فريق والفوز اليوم يمنح المدير الفني واللاعبين الثقة في أنطلاقة جيدة، بينما على الجانب الأخر فريق ليستر سيتي يحتل المركز الحدي عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل، ويأمل هو الأخر في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.
موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي
|المباراة
|أرسنال * ليستر سيتي
|البطولة
|الدوري الانجليزي الممتاز
|الموعد والتوقيت
|اليوم السبت الموافق 2022/08/13 الساعة 17.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|أستاد الإمارات
|القنوات الناقلة
|bein sports hd 2
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