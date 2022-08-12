نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي لندن المرتقب.. موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وتوتنهام ، ضمن لقاءات اليوم الثاني من الجولة الثانية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022 ، يستضيف مساء الأحد 14 أغسطس 2022، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة قوية من العيار الثقيل، تجمع ناديا توتنهام هوتسبير وتشيلسي ، في ديربي لندن المرتقب، وهي تحمل صراعًا خاصًة على الصدارة أو على المراكز الأولى جدول ترتيب البريميرليج على الأقل، في الأسابيع الأولى.

في السطور التالية، سنستعرض بالتفاصيل كواليس وأهم وآخر الأخبار حول موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الطبعة الـ31 من الدوري الإنجليزي 2023 ، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام هوتسبير .

مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبر

مواجهة ساخنة مبكرًا إذن في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد ، تجمع فريقا توتنهام وتشيلسي العريقين.

حيثما ديربي شمال غرب لندن ، والذي يمثل أحد أقوى الديربيات في كرة القدم الإنجليزية.

وتحمل مواجهة Chelsea VS Tottenham في الموسم الحالي طابعًا خاصًا.

إذ نجح الفريقان في تخطي الاختبار الأول في افتتاحية الـ Premier League بنجاح.

ما وضعهما في صراع مباشر على الصدارة أو أحد المراكز المتقدمة كما أسلفنا على الأقل.

ودومًا ما تحظى مواجهات الناديين بالإثارة والندية، رغم خلوها من النتائج الكبيرة.

ولكن تشهد متابعة كبيرة من عشاق البلوز والسبيرز في إنجلترا والعالم.

وما يكسب اللقاء أهميته، هو فشل توتنهام في تحقيق أي انتصار على الكتيبة الزرقاء في آخر 7 مواجهات.

تحديدًا منذ آخر فوز في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفية الإنجليزية موسم 2021/2020 .

وذلك بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد التعادل الإيجابي (1-1) خلال المباراة.

وهي البطولة التي توج السيتيزن بها، على حساب توتنهام بهدف الإسباني ايميريك لابورت.

وتمكن البلوز من حسم آخر مواجهة بين الفريقين في البريميرليج بثنائية.

نستعرض أولًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية :

ننوه إلى أن منافسات الأسبوع الثاني من البريميرليج ، ستنطلق بدءًا من يوم السبت 13 أغسطس 2022.

حيثما تخوض الأندية الكبرى مواجهات قوية، تبدأ من مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ، وبنفس التوقيت تأتي مباراة أرسنال وليستر سيتي .

وفي ختام اليوم، تلعب مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد “الجريح”.

ثم تستكمل الجولة يوم الأحد 14 أغسطس، بلقاء الديربي اللندني المميز.

قبل أن تختتم المنافسات يوم الاثنين، وذلك من خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس .

نادي تشيلسي

نستهل تغطيتنا مع نادي تشيلسي الإنجليزي ، والذي يدخل مواجهة الأحد، باحثًا عن انتصار جديد.

قد يمهد إلى عودته لمنصات التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد غياب طويل منذ آخر لقب في موسم 2017/2016.

وبشكل عام، يحتل Chelsea FC المركز الثامن في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي .

وذلك برصيد 6 ألقاب، بالإضافة إلى 4 مرات حل خلالها وصيفًا للبطل.

وفي الموسم الماضي، أنهى البلوز المسابقة الإنجليزية في المركز الثالث برصيد 71 نقطة وصافي (43) هدفًا.

ليضمن التأهل رفقة مانشستر سيتي البطل وليفربول الوصيف، إضافة إلى توتنهام الرابع إلى دوري أبطال أوروبا.

بعد منافسة شرسة مع الضلع اللندني الثالث “أرسنال”، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس.

ليتأهل رفقة مانشستر يونايتد إلى الدوري الأوروبي.

أما في الموسم الحالي، فإن كتيبة المدرب الألماني “المجتهد” توماس توخيل، تأتي في المرتبة الثامنة.

بعدما حصد 3 نقاط وصافي (1)، إثر فوزه في اللقاء الافتتاحي على إيفرتون.

نادي توتنهام هوتسبير

على الجهة المقابلة، يعول نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، على مواجهة الأحد، من أجل تحقيق فوز جديد.

يعزز به تصدره لجدول البطولة الإنجليزية، بعدما حقق الانتصار التهديفي الأكبر في الجولة الأولى.

والذي جاء على حساب ساوثهامبتون بنتيجة (4-1).

وفي الموسم الماضي، نجح السبيرز في خطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى UEFA Champions League .

بعدما حل في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 71 نقطة وصافي (29) هدفًا.

تاريخيًا، يحتل Tottenham Hotspur المركز الـ16 في قائمة الأندية المتوجة بلقب البريميرليج.

بعد حصده لقبين في الدوري الإنجليزي ، آخرهما كان في موسم 1961/1960.

كما حل وصيفًا في 3 نسخ أخرى.

تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام

على صعيد المواجهات التاريخية بين توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الفريقين 60 لقاءً.

فاز تشيلسي في 32 مباراة، بينما نجح توتنهام هوتسبر في الفوز بـ7 لقاءات.

وخيم التعادل على 21 مواجهة للجانبين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات تشيلسي أمام توتنهام ، فقد سجل البلوز 110 أهداف، بينما أحرز السبيرز 55 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكان انتصار “ليلا وايتس” بنتيجة (5-3).

جاء ذلك خلال مواجهة الإياب من البريميرليج موسم 2015/2014.

مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ توتنهام ضد تشيلسي في تاريخ مواجهاتهما.

فيما كان أكبر انتصار حققه تشيلسي ضد توتنهام بنتيجة (6-1).

وهو ما حصل خلال مواجهة الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 1998/1997.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مواجهة ديربي لندن ، مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت إنجلترا، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ، فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ) تكليف الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور بالمهمة.

ستقوم قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بنقل أحداث اللقاء.

وحول معلق مباراة تشيلسي وتوتنهام ، فلم تعلن beIN Sports بعد عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كل الأخبار والتفاصيل والكواليس عن موعد مباراة توتنهام وتشيلسي والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 ، إضافة إلى تاريخ مشاركات الناديين وأبرز إنجازاتهما، واختتمنا بالحديث عن تاريخ مواجهات توتنهام هوتسبير وتشيلسي .