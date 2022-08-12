نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة جديدة للمصالحة.. موعد مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد ، في إطار اليوم الافتتاحي من مباريات الجولة الثانية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022، وضمن لقاءات الذهاب أو الدور الأول، يحتضن مساء السبت 13 أغسطس 2022، ملعب غريفين بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة قوية ومرتقبة، تحمل أهمية كبيرة لأنصار ومشجعي الشياطين الحمر، تجمع فريق مانشستر يونايتد وبرينتفورد ، والتي يرى فيها مسؤولو النادي الإنجليزي العريق فرصة لمصالحة جماهيرهم، بعد خسارة اللقاء الافتتاحي في البريميرليج ، بينما يعقد عليها الفريق اللندني الآمال لاستكمال المسيرة الجيدة نسبيًا في الأسبوع الأول.

نتناول في التغطية التالية، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي 2023 ، بالإضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات قبل الموسم الحادي والثلاثين “بالمسمى الجديد”، وأخيرًا تاريخ مواجهات برينتفورد ومانشستر يونايتد .

مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد

تستعد جماهير ومحبي المان يونايتد لاختبار جديد في الـ Premier League ، مساء غدًا السبت.

حيثما مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد ، التي يأمل من خلالها المدير الفني الهولندي إريك تين هاج لمصالحة الجماهير.

ومن ثم تقديم نفسه بصورة أفضل، خاصًة بعد السقوط المفاجئ في مستهل المشوار، على الـ أولد ترافورد.

غير أن طموح Manchester United يصطدم بفريق عنيد.

إذ تمكن في الجولة الأولى من خطف تعادل مثير من أمام بطل الدوري الإنجليزي موسم 2016/2015.

وهو يسعى تحت قيادة مدربه الدنماركي توماس فرانك إلى مباغتة ضيفه الجريح، وتحقيق الانتصار الأول له في البطولة.

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2022 قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية :

نشير إلى أن الفرق الكبرى في المسابقة الإنجليزية، ستخوض مواجهات قوية في الجولة الثانية.

تبدأ يوم السبت بـ3 لقاءات، وهي مباراة أرسنال وليستر سيتي ، وفي نفس التوقيت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث .

إضافة إلى مواجهة الشياطين الحمر والنواحل.

ويوم الأحد 14 أغسطس 2022، يقام ديربي لندن المرتقب، حيث مباراة تشيلسي وتوتنهام.

قبل أن تختتم الجولة يوم الاثنين 15 أغسطس الجاري، وذلك بـ مباراة ليفربول وكريستال بالاس.

نادي برينتفورد

نستهل تغطيتنا مع نادي برينتفورد الإنجليزي ، والذي يدشن حضوره الثاني على التوالي البطولة الأقوى أوروبيًا وعالميًا.

حيثما كان الظهور الأول للفريق في الموسم الماضي.

والذي احتل خلاله المرتبة الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 46 نقطة وصافي (-8) أهداف.

حقق الفريق الملقب بـ”النحل” 13 انتصارًا، و7 تعادلات.

ولكن تجرع مرارة الخسارة 18 مرة، خلال 38 جولة خاضها.

أما في الموسم الحالي، فقد نجح في خطف نقطة من تعادل مثير مع ليستر سيتي العريق.

بعدما انتهت مواجهتهما بالتعادل الإيجابي (2-2).

ما وضع Brentford FC في المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

نادي مانشستر يونايتد

في المقابل، يدخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، كما أسلفنا، لقاء السبت، باحثًا عن انتصار ثمين.

يستعيد به ثقة جماهيره، ويعدل به المسار، بعد السقوط المفاجئ في بداية الرحلة.

وكما هو معلوم، فالمان يونايتد يتربع على عرش الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي .

وذلك برصيد 20 لقبًا، إضافة إلى 16 نسخة حل خلالها في المركز الثاني.

حيثما يفصله لقب وحيد عن أقرب منافسيه ليفربول صاحب البطولة الـ19 و14 كوصيف.

في آخر مواسمه بالبريميرليج ، حل الشياطين الحمر في المرتبة السادسة بجدول ترتيب البطولة.

ليحجز آخر المقاعد المؤهلة إلى الدوري الأوروبي ، رفقة منافسه الكلاسيكي نادي أرسنال.

وفي الموسم الجديد من الـ Premier League يحتل الفريق المركز الـ14.

بعدما خرج من الجولة الأولى خال الوفاض من النقاط، وبصافي أهداف (-1).

بعد أن خسر في معقله ووسط جماهيره من فريق برايتون.

تاريخ مواجهات برينتفورد ومانشستر يونايتد

على صعيد المواجهات بين مانشستر يونايتد وبرنتفورد ، فوفق ما رصدنا في “ثقفني”، التقى الفريقان في 3 لقاءات.

المواجهة الأولى جاءت في يوليو 2021 ، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد “ودية”.

وانتهت بتعادل الفريقان إيجابيًا (2-2).

وفي الموسم المنقضي، جمعت Brentford Vs Man United مواجهتين ضمن الدوري الإنجليزي.

تمكن الشياطين الحمر من حسمهما ذهابًا وإيابًا.

في الدور الأول، فاز فريق مدينة مانشستر بنتيجة (3-1).

وفي الدور الثاني، تمكن من إلحاق الهزيمة بمضيفه بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة بيرنتفورد ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الثاني للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي ، مساء السبت، عند الساعة السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت إنجلترا، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة برنتفورد ومانشستر يونايتد ، فقد كلف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ) الحكم الدولي الإنجليزي ستيوارت أتويل بإدارة اللقاء.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء.

وبشأن معلق مباراة برنتفورد ومانشستر يونايتد ، فإن الشبكة القطرية لم تعلن بعد عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال التغطية السابقة، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ، إضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات للناديين في البطولة، وكذلك تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرنتفورد .