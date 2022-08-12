نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة بنكهة سعودية.. موعد مباراة ألميريا وريال مدريد الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ألميريا وريال مدريد ، تستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الجديد 2023/2022، وضمن لقاءات في اليوم الثالث، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يحتضن مساء الأحد 14 أغسطس 2022، ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة ألميريا الإسبانية، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع فريقا ريال مدريد وألميريا ، والتي تمثل أهمية كبيرة لـ”ممثل كرة القدم السعودية” في الليجا، حيث نادي ألميريا، الذي يدشن حضوره الأول بعد غياب منذ 7 أعوام، يصطدم خلالها ببطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبطل دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مؤخرًا.

في السطور التالية، نستعرض سويًا جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة ألميريا وريال مدريد والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الماضي من الدوري الإسباني ، علاوة على تاريخ المشاركات والمواجهات، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات ألميريا وريال مدريد .

مباراة ألميريا وريال مدريد

بعد غياب لنحو 7 أعوام، يعود فريقا ريال مدريد وألميريا لخوض مواجهة جديدة.

وذلك في إطار الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم.

والذي تنطلق أولى مباريات يوم الجمعة، بمواجهة تجمع ناديا أوساسونا وإشبيلية.

وكما هو معلوم، فالفريق الملكي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الـ LaLiga.

وهو يسعى كعادته لبداية قوية في الموسم الجديد، خاصة بعد نجاحه في التتويج بأولى الألقاب.

وبالطبع الحديث عن بطولة كأس السوبر الأوروبي 2022 ، الذي توج به على حساب انتراخت فرانكفورت الألماني.

في مقابل طموح كبير، مدفوع بدعم سعودي ممثل في مالك النادي المستشار “تركي آل الشيخ”.

حيثما يأمل الفريق الأندلسي في ظهور متميز، يدفعه للبقاء في الليغا للمواسم القادمة.

انطلاقًا نحو تحقيق نتائج مميزة واستثنائية للنادي الذي أتم عامله الـ33 في يوليو الماضي.

نستعرض بداية ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022/2021 :

وهذا سجل الأندية الأبطال في الدوري الإسباني قبل انطلاق النسخة 92 :

نشير إلى أن القطب الآخر من إحدى أقوى البطولات الأوروبية والعالمية نادي برشلونة يخوض مواجهة قوية في إطار الأسبوع الأول.

حيثما تلعب مباراة برشلونة ورايو فاليكانو ، يوم السبت، يسعى من خلالها البارسا إلى استعادة بريقه وتألقه محليًا وعالميًا.

نادي ألميريا

نستهل تغطيتنا مع مستضيف اللقاء، نادي ألميريا الإسباني .

وهو أحد الفرق الذين تعلق عليه الآمال لتقديم مستوى متميز بعد العودة إلى الليغا.

على الصعيد التاريخي، خاض UD Almería غمار الدوري الإسباني 8 مرات من قبل.

كان أفضل إنجازاته، احتلال المركز التاسع في موسم 2008/2007.

حيثما حصد 52 وصافي (-3) أهداف.

أما عن صفقات ألميريا في الميركاتو الصيفي ، فقد استعد الفريق بدعم من مالكه المستشار السعودي تركي آل الشيخ عبر جلب 7 صفقات، بإجمالي 10 مليون يورو فقط، “وفق ما تدوالته وسائل الإعلام”.

أبرز تلك الصفقات ما يلي:

المدافع الإسباني الشباب أرناو سولا، قادمًا من برشلونة، في صفقة انتقال حر.

مارتن سيفدريسكي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصفقة انتقال حر أيضًا.

أليخاندرو بوزو لاعب وسط إشبيلية السابق، مقابل 3 مليون يورو.

وعن استعدادات ألميريا للموسم الجديد ، فقد لعب النادي الأندلسي 5 مباريات.

أبرز المواجهات كانت أمام غرناطة، وخسرها الوافد الجديد إلى الليجا بنتيجة (2-3).

إليكم إجمالي نتائج مباريات ألميريا الودية تحضيرًا للموسم الجديد:

نادي ريال مدريد

على الجهة المقابلة، يدخل نادي ريال مدريد الإسباني الموسم الجديد، منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية.

بدأت من التتويج في نهاية الموسم المنقضي بلقب الدوري الإسباني.

تبعه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول “العنيد”.

واختتمت مؤخرًا كما أسلفنا بلقب UEFA Super Cup 2022 من أمام انتراخت فرانكفورت الألماني.

وهاهو يطمح إلى التتويج باللقب رقم 36 في المسابقة الإسبانية العريقة.

من أجل الابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه Barcelona صاحب البطولة الـ26.

ويبقى الهدف الأسمى للملكي، الظفر بالألقاب الست أو “السداسية”.

والتي تشير إلى الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات ألميريا وريال مدريد

على صعيد المواجهات بين ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين 16 لقاءً.

فاز ريال مدريد في 12 مباراة، بينما حقق ألميريا الفوز في لقاء وحيد.

وحسم التعادل الإيجابي وبنتيجة واحدة (1-1) 3 مواجهات.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات ألميريا أمام ريال مدريد ، فقد أحرز الميرنجي 49 هدفًا، بينما سجل النادي الأندلسي 13 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات Almeria vs Real Madrid ، فكانت فوز الريال بنتيجة (8-1).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري الإسباني موسم 2011/2010.

حيثما شهد اللقاء، تسجيل الأسطورة التوجولية ايمانويل أديبايور هاتريك “ثلاثة أهداف”.

مثلت تلك النتيجة، الانتصار الأكبر لـ ريال مدريد ضد ألميريا في تاريخ مواجهات الفريقين.

بينما كان الفوز الوحيد لـ ألميريا ضد ريال مدريد بنتيجة (2-0).

وهو ما حدث في مواجهة الإياب من الدوري الإسباني موسم 2008/2007.

كان أول مباراة جمعت الناديين، في الدور الأول من الدوري الإسباني موسم 1980/1979 ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما آخر لقاء، فكان في إياب موسم 2015/2014 ، وحسمه فريق العاصمة الإسبانية بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة ألميريا وريال مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الافتتاحي لـ”ممثل كرة القدم السعودية” في الليجا، مساء السبت، عند الساعة الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة ألميريا وريال مدريد ، فقد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ( RFEF ) عن إسناد المهمة إلى الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونويرا.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports 1 FR ، بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وحول معلق مباراة ألميريا وريال مدريد ، فوفق ما تناقلته وسائل إعلام تابعتها “ثقفني” استقرت الشبكة القطرية على تكليف المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف بالمهمة.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في الدوري الإسباني في المواسم الماضية، إلى جانب تاريخ مواجهات ريال مدريد وألميريا .