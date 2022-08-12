رسمياً.. تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022

رسمياً.. تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوماً واحداً على ان تبدأ المنافسات في العشرين من نوفمبر بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور بعد أن كان الانطلاق الرسمي مقررا في 21 منه.

وأصدر فيفا بيانا جاء فيه "ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الإكوادور في 20 نوفمبر لتكون المواجهة الوحيدة في اليوم الأول. تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوما واحدا بعد قرار بالاجماع اتخذه مكتب مجلس فيفا".

ويحافظ هذا التغيير على التقاليد المعهودة التي تقر بأن يكون أحد طرفي المباراة الافتتاحية هو المنتخب المستضيف أو حامل اللقب·

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم كما تم تغيير موعد مباراة السنغال وهولندا المقررة اصلا في 21 نوفمبر في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، الى الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي في اليوم ذاته.

وأضاف فيفا بانه "تم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية الرئيسية والدولة المستضيفة. سيتم إعلام أصحاب التذاكر عبر البريد الإلكتروني بهذين التغييرين على جدول المباريات، وستبقى تذاكرهم سارية بغض النظر عن التاريخ أو التوقيت الجديد للمباراة.

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان رسمي دعمها للقرار الصادر بالاجماع عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي مشيرة الى انها "تواصل العمل مع فيفا من اجل تيسير مهمة المشجعين الذين تأثروا بقرار تقديم موعد انطلاق البطولة".

يُذكر أنه لن يتم إجراء أي تغيير على تاريخ تسريح اللاعبين من طرف أنديتهم 14 نوفمبر 2022 وتقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022.