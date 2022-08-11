نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي جديد للبطل.. موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ، تفتتح مساء السبت 13 أغسطس 2022، مباريات الجولة الثانية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022 ، حيث تقام 7 لقاءات، بينهم 6 مباريات في توقيت واحد، يأتي في أبرزهم مواجهة بورنموث ومانشستر سيتي ، التي يستضيفها ملعب ستاد الإتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية ، والتي تمثل تحديًا جديدًا لحامل اللقب، استنادًا إلى نتيجة مواجهات الجولة الأولى من البريميرليج .

في السطور التالية، نتناول تفصيلًا كل الأخبار والكواليس حول موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في النسخة الـ31 من الدوري الإنجليزي “بالمسمى الجديد”، فضلًا عن تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبورنموت .

مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

من جديد تعود منافسات الموسم الجديد من البريمير ليج ، وذلك بمواجهة قوية تمثل تحديًا كبيرًا لطرفيها.

حيثما لقاء بورنموث ومانشستر سيتي ، الساعين إلى انتصار جديد، في الصراع المبكر على اللقب.

والذي يحمل السيتي لقبه كما نعلم من الموسم الماضي.

وهو ما يشكل ضغطًا جماهيريًا كبيرًا على لاعبي الفريق، خاصة مع استضافته للمواجهة الثانية.

في المقابل، يرغب النادي الملقب بـ”الكرزات” في إثبات الذات، بعد العودة إلى منافسات الـ Premier League .

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات الجولة الثانية:

نشير إلى أن الأسبوع الثاني من البطولة الإنجليزية ، سيشهد لقاءات قوية للفرق الكبرى.

تنطلق كما أسلفنا يوم السبت المقبل 13 أغسطس 2022، حيث مباراة أرسنال وليستر سيتي .

إلى جانب مواجهة المان سيتي وبورنموث ، قبل أن يختتم اليوم الأول بـ مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد .

وفي اليوم الثاني من الجولة “الأحد”، يقام لقاءين، أبرزهما مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في ديربي لندن المرتقب.

قبل أن يسدل الستار على مواجهات الأسبوع مساء الاثنين 15 أغسطس، بـ مباراة ليفربول وكريستال بالاس.

نادي مانشستر سيتي

مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نبدأ تغطيتنا.

والذي يرغب في استغلال كل مباراة من أجل الظفر بالفوز والنقاط الثلاث.

وذلك لإحكام السيطرة على صدارة المسابقة الإنجليزية مبكرًا، أمل في حسم سريع لـ اللقب التاسع.

والذي سيعادل به ألقاب نادي إيفرتون صاحب المركز الخامس في قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي.

حاليًا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (المؤهل إلى الدوري الأوروبي).

حيثما حصد 3 نقاط وصافي (2) هدف، بفارق صافي (1) هدف عن توتنهام هوتسبير.

إثر فوز السيتي في الجولة الأولى على وست هام يونايتد.

نادي بورنموث

في المقابل، يدخل نادي بورنموث الإنجليزي ، مواجهة السبت، طامحًا إلى الفوز الثاني له.

وذلك عقب نجاحه في إلحاق الهزيمة بفريق أستون فيلا في الجولة الأولى بنتيجة (2-0).

ما منحه فرصة مميزة للدخول بين الكبار، واحتلال المركز الرابع (المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا).

بعد أن حصد 3 نقاط وصافي (2) هدف في الجولة الأولى.

ويطمح النادي الذي يرجع تأسيسه إلى عام 1899 لاستثمار عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب موسمين.

وذلك لتحقيق نتائج طيبة، تساعده في البقاء للموسم المقبل، إن لم يحقق إنجازات في المشاركة السادسة.

يشار إلى أن أفضل ترتيب حققه نادي A.F.C. Bournemouth كان في موسم 2017/2016.

حيثما حل في المركز التاسع، في النسخة التي شهدت تتويج تشيلسي باللقب.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبورنموث

تاريخيًا، تقابل ناديا بورنموث ومانشستر سيتي ، في الدوري الإنجليزي 10 مرات من قبل، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز السيتي في جميع المباريات.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات مانشستر سيتي أمام بورنموث ، فقد سجل Manchester City 30 هدفًا، بينما سجل “الكرزات” 5 أهداف.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، كانت فوز السيتيزن بنتيجة (5-1).

وذلك خلال اللقاء الأول الذي جمع الفريقين، في الدوري الإنجليزي موسم 2016/2015، والذي توج به ليستر سيتي.

ومثلت تلك النتيجة، الفوز الأكبر لـ مانشستر سيتي ضد بورنموث .

فيما تكررت نتيجة (4-0) 3 مرات في مواجهات الجانبين.

آخرها كان لقاء الذهاب من الـ Premier League موسم 2018/2017 ، والذي فاز السيتي بلقبه.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الثاني لبطل البريميرليج ، مساء السبت، في تمام الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت مصر، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت إنجلترا، الثانية ( 2:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ، فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ) المهمة إلى الحكم الإنجليزي ديفيد كوت.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بتغطية أحداث اللقاء، وعلى الأرجح عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ، فوفق مصادر إعلامية تابعتها “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات بورنموث ومانشستر سيتي .