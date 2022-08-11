انت الان تتابع خبر للرجال والنساء.. تأسيس رابطة لهواة كرة السلة في السعودية والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة إنشاء «رابطة الهواة لكرة السلة» التي تهدف إلى وضع الأنظمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنظيم مسابقات وبرامج لممارسي كرة السلة تحت إشراف اتحاد اللعبة.

وأبان أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل اللاعبين والفرق المختلفة لحصر الأعداد، ومن ثم البدء في المرحلة الثانية لوضع آلية البطولات وجدولتها، ثم إطلاق المرحلة الثالثة لإنشاء الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة للرابطة لوضع الأنظمة والتشريعات المناسبة ولتدعيم استمرارية رابطة الهواة لكرة السلة، التي ستشمل كرة السلة 3x3 و5x5 للرجال والنساء.