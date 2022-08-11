طارق ثابت مدربا لفريق الأولمبي الليبي

تعاقدت إدارة النادي الاولمبي مع المدرب التونسي طارق ثابت لقيادة الفريق في الموسم المقبل و ابقت على ابن النادي مروان المبروك مساعدا للمدرب.

فيما عينت محمد الزوابي مدربا للحراس و عبد السلام سباطتي كمعد بدني ..

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