انت الان تتابع خبر الزمالك يتألق في رحلة احتفاظه باللقب ويواصل سلسلة انتصاراته المتتالية.. كم نقطة يحتاج النادي للتتويج بلقب الدوري المصري؟ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

ويتبقى لنادي الزمالك أربع مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام فرق فاركو، والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني.

ويحتاج "الفارس الأبيض" إلى تحقيق الفوز في مباراتين من مبارياته الأربع المتبقية في البطولة، ليجمع 6 نقاط يصل بها إلى 78 نقطة، وهو ما يضمن له التتويج بلقب الدوري بعيدا عن نتائج منافسيه، حيث يمكن أن يصل الأهلي أو بيراميدز إلى 77 نقطة فقط مع فوزهما بجميع مبارياتهما المتبقية (بما فيها المؤجلة).

ويمكن للزمالك، حسم لقب بطولة الدوري الممتاز مبكرا، في حال فوزه على فاركو في الجولة المقبلة، وتعثر بيراميدز والأهلي بالخسارة أو التعادل في مباراتيهما المقبلتين.