فيديو ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الاوروبى للمرة الخامسة في تاريخه بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد،

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رياض -احمد صلاح- توج ريال مدريد الإسباني، بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد. ونجح الريال بالتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، متساويا في ذلك مع غريمه التقليدي برشلونة وميلان الإيطالي.

أحرز ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم لمرة خامسة قياسية مشاركة مع غريمه برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل "يوروبا ليغ"، بنتيجة 2-صفر الأربعاء (10 آب/ أغسطس 2022) في هلسنكي.

ويُدين ريال بهذا التتويج الذي جعل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحرز الكأس القارية أربع مرات في مسيرته، الى النمسوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً.

وبعدما بات في أيار/مايو أول مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأربعاء المدرب الوحيد الذي يحرز الكأس السوبر القارية للمرة الرابعة أيضاً، منفرداً بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني جوزيب غوارديولا.

وسبق لأنشيلوتي أن أحرز الكأس السوبر مع النادي الملكي في مروره الأول عام 2014 وقبلها مع ميلان عامي 2003 و2007.

كما بات ريال مدريد أكثر الفرق فوزاً باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي برشلونة.