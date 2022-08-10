ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي
توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على أينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب هلنسكي الأولمبي الأربعاء.
وأحرز النمساوي دافيد ألابا هدف تقدم الريال في الدقيقة 38 بعدما هيأ له البرازيلي كاسيمرو كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء.
وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لم يحسن حارس مرمى آينتراخت التعامل معها.
وهي المرة الخامسة التي يتوج بها الريال بلقب السوبر الأوروبي، علما بأن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصبح أكثر مدرب يتوج باللقب القاري أربعة ألقاب بعد تتويجه مع ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014.
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