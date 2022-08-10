نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية صعبة.. موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو ، تفتح يوم الجمعة 12 أغسطس 2022 منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023/2022 ، وفي إطار مرحلة الذهاب أو الدور الأول، وضمن لقاءات اليوم الثاني، يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية والصعبة، والتي تجمع فريقا رايو فاليكانو وبرشلونة ، واللذين يستهلان مشوارهما في بداية الليجا بلقاء مثير، بذكريات أليمة على الكتالونيين من الموسم الماضي، مقابل رغبة من الفريق المدريدي في البناء على إنجاز العام الفائت، من أجل تحقيق نتيجة طيبة في السيزون الجديد.

نتناول خلال السطور المقبلة، كافة الأخبار والكواليس والتفاصيل بشأن موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الموسم الماضي من الدوري الإسباني 2022 ، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات برشلونة ورايو فاليكانو .

مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

مواجهة جديدة إذن تترقبها جماهير كرة القدم العالمية والإسبانية خصوصًا، من عشاق ومناصري البارسا.

حيثما يلتقي فريقا رايو فاليكانو وبرشلونة ، في مستهل المشوار ببطولة الدوري الإسباني 2023.

يأمل من خلالها الفريق الكتالوني إلى محو الآثار السيئة من الموسم الماضي.

بعدما تلقي البلوجرانا هزيمتين في لقاءي الذهاب والإياب أمام فريق العاصمة الإسبانية.

في المقابل وكما أسلفنا، يطمح النادي الذي يرجع تأسيسه لعام 1924 ، إلى إنهاء جيد للمشوار.

بما يتلائم مع مشاركاته العديدة في الـLaLiga وقلة إنجازاته بها.

نستعرض بدايةً سجل الأندية الأبطال في الدوري الإسباني قبل النسخة 92:

وهذا ترتيب الليغا في الموسم الماضي:

نشير إلى أنه وضمن افتتاحية الموسم الجديد في الدوري الإسباني ، يخوض حامل اللقب مواجهة قوية.

وذلك حيث مباراة ألميريا وريال مدريد ، والتي تجمع الملكي مع وافد جديد بحلة مميزة وبدعم “سعودي” لا محدود.

نادي برشلونة

نستهل تغطيتنا مع نادي برشلونة الإسباني ، والذي تعلق عليه الآمال في تقديم موسم استثنائي.

وذلك تحت قيادة مدربه المجتهد تشافي هيرنانديز، خاصةً بعد التدعيمات الكبيرة التي أجراها الفريق مؤخرًا.

والتي كان في أبرزها صفقتي الثنائي البولندي ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ والإيفواري فرانك كيسي من ميلان.

في الموسم الماضي، أنهى الفريق الكتالوني الدوري الإسباني في المركز الثاني.

وذلك برصيد 73 نقطة وصافي (30) هدفًا، بفارق 13 نقطة وصافي (-19) هدفًا عن غريمه التقليدي الريال.

حيثما نجح البارسا في تحقيق 21 انتصارًا و10 تعادلات.

ولكن تلقى 7 هزائم.

تاريخيًا، يمتلك برشلونة 26 لقبًا في الدوري الإسباني، ومثلهم على مستوى الوصافة “المركز الثاني”.

آخر تتويجات البارسا كانت في موسم 2019/2018.

بينما كان آخر مرة احتل فيها المركز الثاني في الموسم المنصرم.

وعن استعدادات برشلونة للموسم الجديد ، فقد خاض الفريق 7 مباريات ودية.

وهو الرقم الأكبر بالنسبة لمواجهات الأندية الأوروبية والعالمية الودية تحضيرًا للموسم الجديد.

جاءت أبرز النتائج للبارسا، بالفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، والتعادل إيجابيًا مع يوفنتوس.

إليكم مجمل نتائج برشلونة في استعداداته التحضيرية للموسم الكروي الجديد:

نادي رايو فاليكانو

في المقابل، يرغب نادي رايو فاليكانو الإسباني في بداية قوية لمشاركته الجديدة في الدوري الإسباني.

علاوة على طموح كبير في إثبات أفضليته في آخر مواجهتين على مضيفه في لقاء السبت.

كان الفاليكاس قد احتل المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإسباني عن الموسم الماضي.

وذلك برصيد 42 نقطة وصافي (-11) هدفًا، بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 أخرى.

غير أن الفريق تجرع مرارة الهزيمة 18 مرة.

وعلى صعيد مشاركاته التاريخية في الدوري الإسباني ، والتي بلغت حتى الموسم الماضي 21 مشاركة، كانت أفضل إنجازاته في موسم 2013/2012.

حيثما حل في المركز الثامن، تحت قيادة مدربه السابق باكو خيميز.

وحول استعدادات رايو فاليكانو للموسم الجديد ، فقد لعب الفريق 5 مباريات ودية.

أفضل نتائجه تحققت بالفوز على شيفيلد وينزداي الإنجليزي بثنائية نظيفة.

إليكم إجمالي نتائج مباريات رايو فاليكانو الودية تحضيرًا للموسم القادم:

تاريخ مواجهات برشلونة ورايو فاليكانو

على صعيد المواجهات التاريخية بين رايو فاليكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني ، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني” جمعت الناديين 38 لقاءً.

فاز برشلونة في 24 مباراة، بينما حقق رايو فاليكانو الفوز في 6 لقاءات.

وخيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات.

وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات برشلونة أمام رايو فاليكانو ، فقد أحرز البارسا 114 هدفًا، بينما سجل الفرانخيروخوس 35 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات برشلونة ورايو فاليكانو ، كانت فوز البلوجرانا (9-0).

تحقق هذا، في لقاء الدور الأول في الدوري الإسباني موسم 1979/1978.

ومثلت تلك النتيجة، الفوز الأكبر لـ برشلونة ضد رايو فاليكانو في تاريخ مواجهاتهما.

بينما كان أكبر انتصار حققه رايو فاليكانو ضد برشلونة بنتيجة (2-0).

وذلك خلال مواجهة الدور الثاني من الليغا موسم 2000/1999.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة افتتاحية البارسا في الدوري الإسباني الجديد ، مساء السبت، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة برشلونة ورايو فاليكانو ، فلم يفصح الاتحاد الإسباني لكرة القدم ( RFEF ) عن القيادة التحكيمية للمواجهة بعد.

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية التي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بتغطية الحدث.

وبشأن معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب الشبكة الرياضية القطرية.

الخاتمة

استعرضنا خلال السطور الماضية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الفريقين في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات رايو فاليكانو وبرشلونة .