الزمالك يكتسح مصر المقاصة بخماسية وثنائية لسيف الدين الجزيري

سجل سيف الدين الجزيري ثنائية ليساهم بقسط وافر في فوز فريقه الزمالك على ضيفه مصر المقاصة بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسسجل سيف الدين الجزيري ثنائية ليساهم بقسط وافر في فوز فريقه الزمالك على ضيفه مصر المقاصة بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة مصر لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، تقدم الزمالك خطوة جديدة نحو حصد لقب البطولة للعام الثاني على التوالي وللمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

وجاءت اهداف الزمالك بواسطة سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 25 و47 الى جانب هاتريك لأحمد سيد زيزو في الدقائق 45 و58 و70.

وعزز الزمالك صدارته برصيد 72 نقطة متفوقا بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وذلك قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة وبفارق 13 نقطة عن الأهلي الثالث والذي سيلعب يوم الاربعاء مع المصري، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام الإسماعيلي.

وبالمقابل غادر فريق مصر للمقاصة رسميا قسم النخبة حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات في بطولة هذا الموسم، أمام كل من فاركو والاتحاد السكندري والمصري وإيسترن كومباني، حيث يحتاج الفريق الأبيض لست نقط لضمان التتويج بشكل رسمي.