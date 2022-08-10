رسميا...الجزيرة الاماراتي يضم أشرف بن شرقي قادماً من الزمالك

أعلن الجزيرة الإماراتي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في انتقال مجاني من الزمالك اليوم الثلاثاء.



ونشر الجزيرة في حسابه على تويتر صورة للجناح المغربي بينما أمسك بقميص النادي رقم 22 وكتب "أهلاً وسهلاً بك في فخر أبوظبي".



وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادماً من الهلال السعودي وساهم بشكل مؤثر في الفوز بلقب الدوري المصري الموسم والتتويج بلقب الكأس، والاقتراب من حصد لقب الدوري الجاري.



ورغم استمرار الدوري المصري، فقد ودع بن شرقي زملاءه والمشجعين الشهر الماضي بسبب انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق لتمديده.



ونشر النادي الإماراتي مقطع فيديو يظهر رسائل للمشجعين توضح رغبتهم في ضم بن شرقي للجزيرة وكتب "أحلامهم هي واقعنا".

وكالات