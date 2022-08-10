اصابة قوية تبعد فرجاني ساسي عن تشكيلة الدحيل القطري

قرر نادي الدحيل القطري استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من قائمة الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة.

وسيتم تعويضه بمتوسط الميدان الجزائري عدلان قديورة الموجود حاليا في قطر .. وسيخضع غدا للفحص الطبي تمهيدا للتعاقد معه رسميا .



ويثير النجم فرجاني ساسي مخاوف الجهاز الفني والطبي للمنتخب التونسي، بعدما تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لإصابة في تدريبات ناديه الدحيل القطري و من المنتظر أن يتواصل الجهاز الطبي لمنتخب نسور قرطاج مع اللاعب لتشخيص حالته الصحية بشكل أولي.



و يعوّل مدرب المنتخب الوطني التونسي، جلال القادري على سلامة كل اللاعبين المحترفين و المحليين قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.