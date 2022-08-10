موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022 بعد تغيره.. لكل اللي مهتم بيه اعرفوه

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موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022 بعد تغيره

رياض -احمد صلاح- قامت التقارير الصحفية بالكشف عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر أن يقدم موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022، وهذا لمدة 24 ساعة بسبب اصحاب الارض، ويبحث الجميع عن موعدها الحالي.

ومن المرجح ان يقام كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر 2022، وهذا بسبب ارتفاع الحرارة الشديدة وفصل الصيف في قطر، وسوف تقام نهائيات كأس العالم هذه المرة من نهاية نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، وهي أول بطولة لا تقام في يونيو ويوليو.

مباراة الإفتتاح هولندا ضد السنغال

وتم إجراء قرعة كأس العالم في نهاية شهر ابريل الماضي، وهي توجد بقطر صاحبة الأرض في المجموعة الاولى بجوار هولندا والسنغال ومنتخب الإكوادور، وكلن من المقرر أن تلعب أن تلعب مباراة الافتتاح ضد السنغال يوم الاثنين 21 نوفمبر وأن يكون هذا موعد انطلاق البطولة، وتلعب قطر مع الإكوادور في وقت لاحق بنفس اليوم.