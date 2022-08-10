نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخامس يقترب.. موعد مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت ، مع انطلاقة الموسم الجديد في المسابقات والدوريات العالمية والأوروبية على وجه التحديد، نشهد منافسات كأس السوبر، والتي تجمع بطلي المسابقتين الكبريين داخل البلد الواحد، وعلى مستوى القارة، تقام بطولة تجمع بطلي أكبر منافستين، وفي أوروبا، ينطلق مساء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، مواجهة كأس السوبر الأوروبي 2022 ، والتي تجمع فريقا اينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي وريال مدريد بطل دوري أوروبا ، يحتضنها ملعب الأولمبي استاديون هيليسنكي في العاصمة الفنلندية.

في السطور التالية، نستعرض أبرز الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار الفريقين نحو نهائي كأس السوبر الأوروبي ، وتاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت .

مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت

مجددًا تعود منافسات بطولة كأس السوبر الأوروبي ، والتي تقام في مستهل الموسم الجديد كل عام.

حيثما كان تشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا) آخر من توج بالبطولة على حساب فياريال الإسباني (بطل الدوري الأوروبي).

بعد مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، اثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

ليحسمها البلوز في النهاية بالفوز بركلات الترجيح (6-5).

وستشهد النسخة 47 من بطولة كأس السوبر الأوروبية مواجهة إسبانية ألمانية من طراز رفيع.

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الـ UEFA Super Cup:

نادي ريال مدريد

نستهل تغطيتنا مع نادي ريال مدريد الإسباني ، الذي يقدم أفضل فتراته مؤخرًا، خاصةً تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ففي الموسم الماضي فقط، تمكن الملكي من حصد لقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بلباو.

بعدما تخطى غريمه التقليدي برشلونة في دور نصف النهائي.

كما تمكن الميرنجي من حصد لقب الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة وبفارق 13 نقطة كاملة عن البارسا.

وتمكن من التتويج باللقب رقم 14 في دوري أبطال أوروبا ، على حساب ليفربول.

ليعزز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالتشامبيونز ليج.

ولم يخسر إلا بطولة واحدة، ممثلة في كأس ملك إسبانيا.

إثر خسارته بهدف من بلباو في ربع النهائي.

على صعيد كأس السوبر الأوروبي ، فقد شارك الريال 7 مرات في البطولة.

حصد منها 4 ألقاب، آخرها كان في 2017 على حساب مانشستر يونايتد بطل الدوري الأوروبي.

بعدما تغلب الفريق الإسباني بنتيجة (2-1).

كما حاز الوصافة 3 مرات، كانت آخر مرة عام 2018.

حيثما خسر من أمام مواطنه أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-4).

وعن استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد ، فقد خاض بطل أوروبا 3 مواجهات قوية.

بدأت أمام برشلونة وخسرها، ثم تعادل إيجابيًا مع أمريكا كلوب المكسيكي (2-2).

قبل أن يفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة في آخر لقاءاته.

اينتراخت فرانكفورت

في المقابل يدخل نادي اينتراخت فرانفكورت الألماني ، مواجهة الأربعاء، ساعيًا إلى اقتحام التاريخ الأوروبي من أوسع أبوابه.

حيثما يمتلك النسور رصيدًا محدود نسبيًا من البطولات المحلية والقارية.

على الأقل إذا أردنا المقارنة مع العملاق الإسباني الريال.

فعلى الصعيد المحلي حصد الفريق لقب الدوري الألماني مرة واحدة في موسم 1959/1958.

كما حاز 5 ألقاب في كأس ألمانيا ، كان آخرها في عام 2018.

وذلك على حساب العملاق البافاري “بايرن ميونخ” بعد الفوز بنتيجة (3-1).

أوروبيًا، حصد الفريق الألماني لقبين في الدوري الأوروبي ، آخرهم كان الموسم المنقضي 2022.

حيثما تغلب بركلات الترجيح على جلاسكو رينجرز بطل اسكتلندا.

وفي الموسم الماضي، أنهى النسور الدوري الألماني في المرتبة الـ11.

وحول استعدادات انتراخت فرانكفورت للموسم الجديد ، فقد خاض الفريق الألماني 4 مباريات.

أبرزهم جاء أمام تورينو الإيطالي، ونجح في الفوز بها (3-1).

قبل أن يخسر في مستهل الموسم الجديد أمام البافاري يوم الجمعة 5 أغسطس الجاري بنتيجة (6-1) في البوندسليجا “الدوري الألماني”.

تاريخ مواجهات ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت

على مستوى المواجهات التاريخية بين انتراخت فرانكفورت وريال مدريد ، فقد جمعت الناديين مواجهتين فقط.

الأولى كانت في نهائي كأس أوروبا 1960 “دوري أبطال أوروبا حاليًا”، وحسمها الملكي بنتيجة (7-3).

شهدت المباراة تسجيل النجم الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو هاتريك “ثلاثة أهداف”.

كما سجل الأسطورة المجرية بوشكاش سوبر هاتريك “4 أهداف”.

أما اللقاء الثاني والأخير، فكانت مباراة ودية في 12 أغسطس 2008 ، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

موعد مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة نهائي كأس السوبر الأوروبي ، مساء الأربعاء، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية وفنلندا، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا وألمانيا، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت ، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن إسناد المهمة إلى الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفير.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN 4K HDR إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect.

وبشأن معلق مباراة ريال مدريد وانتراخت فرانكفورت ، فسيكون المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

الخاتمة

استعرضنا سويًا بالتفاصيل الكاملة أخبار وكواليس و موعد مباراة انتراخت فرانكفورت وريال مدريد والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الماضي وحتى بلوغ نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022 ، إلى جانب تاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة، واختتمنا بتناول تاريخ مواجهات ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت .