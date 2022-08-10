قرر نادي الدحيل القطري استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من قائمة الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة.
وسيتم تعويضه بمتوسط الميدان الجزائري عدلان قديورة الموجود حاليا في قطر .. وسيخضع غدا للفحص الطبي تمهيدا للتعاقد معه رسميا .
ويثير النجم فرجاني ساسي مخاوف الجهاز الفني والطبي للمنتخب التونسي، بعدما تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لإصابة في تدريبات ناديه الدحيل القطري و من المنتظر أن يتواصل الجهاز الطبي لمنتخب نسور قرطاج مع اللاعب لتشخيص حالته الصحية بشكل أولي.
و يعوّل مدرب المنتخب الوطني التونسي، جلال القادري على سلامة كل اللاعبين المحترفين و المحليين قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصابة قوية تبعد فرجاني ساسي عن تشكيلة الدحيل القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.