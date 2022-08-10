انت الان تتابع خبر تفوق أحمر كاسح في تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يملك الأهلي أفضلية تاريخية في تاريخ مواجهاته أمام فريق المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، وذلك قبل لقاءهم اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.

الأهلي سيلتقي مع المصري في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ستاد الجيش المصري في برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 59 نقطة وله لقاء مؤجل مع الإسماعيلي، بينما النسر الأخضر في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

الفريقان سبق وأن تقابلا في 122 مباراة سابقة بالدوري، وحقق المارد الأحمر الفوز في 68 منها، مقابل 20 انتصارا للصالح الفريق البورسعيدي، وحسم التعادل 34 مواجهة، ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 174 هدفا، بينما أحرز لاعبو المصري 92 هدفا.

وكان المصري قد فاز في آخر مواجهة بين الفريقين الموسم الجاري، ضمن الجولة 14 في الدوري بهدف دون مقابل، عن طريق التونسي هيثم لعيوني.