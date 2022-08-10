انت الان تتابع خبر مباريات الزمالك لنهاية الدوري.. 6 نقاط فقط تكفي لتحقيق اللقب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بعد الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف دون رد، يتبقى لفريق الزمالك 4 مباريات فقط حتى نهاية مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

الزمالك بعد الفوز على فريق مصر المقاصة، أصبح رصيده 72 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي فاز هو الأخر على غزل المحلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

ويحتاج الفارس الأبيض لست نقاط من مباريات الأربع المقبلة، ليتم إعلانه بطل لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، ويحقق البطولة للموسم الثاني على التوالي والرابع عشر في مسيرته.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز

الجمعة 19 أغسطس – فاركو : الزمالك – الجولة 31.

الثلاثاء 23 أغسطس – الزمالك : الاتحاد السكندري الجولة 32.

الجمعة 26 أغسطس – المصري البورسعيدي : الزمالك – الجولة 33.

الإثنين 29 أغسطس – الزمالك : إيسترن كومباني – الجلوة 34 والأخيرة.