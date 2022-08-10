انت الان تتابع خبر مباراة الأهلي والمصري.. بنقولك تفاصيل مهمة عن اللقاء والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- مباراة هامة في الدوري الممتاز ستقام على أرضية ستاد الجيش المصري ببرج العرب، وهى مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 30 من البطولة.

ونستعرض معكم أهم تفاصيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

موعد وتوقيت المباراة

المباراة ستقام يوم الأربعاء 10 أغسطس وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة للمباراة

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري

الأهلي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، خاض 28 لقاء، فاز في 17 وتعادل في 8 وخسر 3 وله لقاء مؤجل مع الإسماعيلي.

المصري في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، لعب 29 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر 10 مباريات.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي