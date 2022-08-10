انت الان تتابع خبر بعد اكتساح مصر المقاصة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بخمسة أهداف دون رد، أمطر الزمالك شباك ضيفه مصر المقاصة بستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز.

خماسية الزمالك جاءت عن طريق مهاجمه التونسي سيف الجزيري الذي سجل هدفين، والنجم الدولي المتألق احمد سيد زيزو والذي سجل ثلاثة أهداف، ليكون الهاتريك الأول له بالقميص الأبيض.

الفارس الأبيض رفع رصيده للنقطة 72، ليحتاج فقط لست نقاط ليتم تتويجه رسمياً بالدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي والرابع عشر في تاريخ القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

المباراة المقبلة لمتصدر الدوري ستكون بمواجهة النادي الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر 2022.

مباراة الزمالك والإسماعيلي ستقام يوم الإثنين المقبل 15 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية.