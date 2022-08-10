انت الان تتابع خبر برشلونة على بعد خطوة من تخفيض الراتب السنوي لنجمه والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وأوضحت الصحيفة أن العملاق الكتالوني يتفاوض على عقد جديد مع جيرارد بيكيه، البالغ من العمر 35 عاما، وهي صفقة ستشمل تخفيضا جذريا في الراتب وستستمر حتى العام 2024.

ونوهت إلى أن المدافع المخضرم والقائد الثاني للفريق كان منفتحا خلال المفاوضات وتقبل بشكل مبدئي فكرة تخفيض راتبه.

من جانبها ذكرت إذاعة "كوب" الإسبانية أن برشلونة كان واضحا بأن تجديد عقود وحارس المرمى، تير شتيغين، ولاعبي خط الوسط كليمون لينغليت وفرينكي دي يونغ كانت باطلة.

وأوضح التقرير أن عقود الأربعة تضاعفت فيها رواتبهم، إذ تواصل النادي معهم جميعا، لكن بيكيه فقط هو أعلن أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن الجهة القانونية في نادي برشلونة ترى وجود شبه جريمة في تجديد عقود اللاعبين جيرارد بيكيه وفرينكي دي يونغ ومارك تير شتيغن وكليمون لينغليت التي وقعت في العام خلال عهد الإدارة السابقة للنادي برئاسة جوسيب ماريا بارثوميو.

وأشارت الإذاعة إلى أن تجديد عقود اللاعبين الأربعة وفر مبلغ يتراوح بين 16 إلى 18 مليون يورو في السنة الأولى، ولكن النادي التزم بدفع مبلغ 311 مليون يورو كرواتب مؤجلة بعد مضاعفة عقودهم في السنوات التالية للموسم الأول في العقود الجديدة، وهو المبلغ الذي يلزم على إدارة النادي الكتالوني دفعه للاعبين في الوقت الحالي.